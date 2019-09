von sk

Die Stadt beteiligt sich erneut an der bundesweiten Aktionswoche des bürgerschaftlichen Engagements. Von Freitag, 13. September, bis Sonntag, 22. September, machen zahlreiche Aktionen das Ehrenamt in der Stadt sichtbar und erlebbar, teilt die Stadtverwaltung dazu mit.

Ausstellung zum Auftakt

Anlässlich des Eröffnungsabends am Freitag, 13. September, 18 Uhr, im Bürgertreffpunkt Gambrinus gibt eine Ausstellung einen ersten Eindruck über die Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinfelden. Das Netzwerk Ehrenamt stellt aktuelle Projekte und Aktionen vor.

„Unsere Türen sind offen“

Nach dem Motto „unsere Türen sind offen“ gewähren während der gesamten Woche Rheinfelder Institutionen, Vereine und Gruppen einem Blick hinter die Kulissen. So lädt beispielsweise der SPD-Ortsverein Rheinfelden zum „Rhine Clean-up“ am Samstag, 14. September, 20 Uhr, ein (Treffpunkt Ausstellungspavillon am Rheinufer, Untere Kanalstraße). Das SAK-Quartier lockt um 10 Uhr mit einem „Frauen-Kulturfrühstück“ in den Bürgertreffpunkt Gambrinus.

Am Montag, 16. September, kann man sich über die Arbeit des Seniorenbüros der Stadt und das Projekt der Nachbarschaftshilfe informieren (9 bis 12 Uhr) sowie die Tagesstätte „Mitten R(h)ein“ (10 bis 14.30 Uhr) kennenlernen. Das Familienzentrum informiert um 10.30 Uhr neu Zugezogene über die verschiedenen Angebote in der Stadt Rheinfelden.

Blick in die Wohngruppen

Das Markus-Pflüger-Zentrum öffnet am Dienstag, 17. September, 14 bis 17 Uhr, seine Türen und bietet die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen einen Blick in die Wohngruppen sowie den Kreativ- und Arbeitsbereich „Lebenswerk“ zu werfen. Ebenfalls am Dienstag lädt das Familienzentrum zu einem Kennenlern-Frühstück von 9 bis 12 Uhr ein, und die Volkskunstbühne bietet um 19 Uhr im Bürgertreffpunkt Gambrinus einen Improtheater-Workshop an.

Mittagsimbiss im Bürgertreffpunkt

In ihrer Funktion als Vermittler zwischen Institutionen, die Hilfe suchen, und Bürgern, die sich engagieren möchten, lädt die Freiwilligenagentur am Mittwoch, 18. September, 12 Uhr, Vereine und Organisationen zum Austausch bei einem Mittagsimbiss in den Bürgertreffpunkt Gambrinus ein. Um 19 Uhr werden die neuen Sportförderrichtlinien der Stadt vorgestellt.

Verein Stadtkino ist auch dabei

Auch der Verein Stadtkino Rheinfelden beteiligt sich an der Aktionswoche und zeigt am Freitag, 20. September, den ganzen Tag Filme zu den Themen „Klimaschutz, Umwelt, Ernährung und Nachhaltigkeit“. Mit dabei ist auch das Awo-Schatzkästlein, das Dienstag bis Freitag, jeweils von 9 bis 18 Uhr, und am Samstag, 9 bis 14 Uhr, mit Aktionen im Laden zum Entdecken einlädt.

Große Bandbreite des Ehrenamts

Zum Abschluss der Woche präsentieren sich am Samstag, 21. September, 10 bis 13 Uhr, rund 20 Vereine, Gruppen und Initiativen auf dem Oberrheinplatz. „Für uns bietet diese Woche eine gute Gelegenheit, die große Bandbreite bürgerschaftlichen Engagements der Öffentlichkeit vorzustellen und gleichzeitig Werbung zu machen“, erklärt Stefanie Franosz, Leiterin der Freiwilligenagentur Rheinfelden.

Informationen im Internet:

http://www.rheinfelden.de