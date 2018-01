Rheinfelden Rheinfelden begrüßt bei gutem Wetter das neue Jahr

Das grenzüberschreitende Feiern an Silvester auf der Rheinbrücke ist inzwischen bereits Tradition. Auch am Sonntag hielt das Wetter bis zum Ende des mit Musik untermalten Feuerwerks. Zahlreiche Gäste prosteten sich zu und wünschen sich ein "Gutes Neues".

Entgegen schlechter Vorhersagen hielt das Wetter. Das musikuntermalte Feuerwerk war der krönende Höhepunkt der grenzüberschreitenden Silvesterfeier auf der alten Rheinbrücke. Hunderte Zuschauer waren bei den milden Temepraturen gekommen, um das neue Jahr gemeinsam willkommen zu heißen.

Mit Gittern war der Zutritt zur alten Rheinbrücke abgesperrt. Zwei Polizisten prüften Taschen und Rucksäcke auf verbotene Feuerwerkskörper. Die Abfertigung lief zügig, gelegentlich bildete sich eine Schlange, wenn größere Gruppen von Feiernden eintrafen. Im nahen Stadtpark wurden die zahlreichen Raketen abgeschossen, die es nicht durch die Kontrolle geschafft hatten, und begrüßten zusammen mit den Feuerwerkskörpern, die schon über den beiden Städten hochgingen, das neue Jahr.

Etwas oberhalb in der Rheinbrückstraße blockierte ein Feuerwehrfahrzeug die Durchfahrt zur Brücke. Saskia Müller und Dirk Hamacher, zwei Kameraden der Abteilung Herten, hatten das Fahrzeug besetzt. „Seit 23 Uhr sind wir da. Vorher war ich mit der Familie beim Essen, wie die meisten anderen auch“, sagte Müller, die auch gleich wieder eine Autofahrerin abweisen muss, die das Salmegg-Parkdeck anfahren wollte.

Kurz vor Mitternacht drängten sich Hunderte erwartungsvoll auf der alten Rheinbrücke, um den Jahreswechsel zu feiern. „Unsere Gruppe ist zum ersten Mal hier“, erzählte Timo Carletta, der mit einer Gruppe aus Herten gekommen war. „Dies Jahr wollten wir nicht in einem Club feiern. Aber Feuerwerk muss sein. Wir sind über zehn Leute, und keiner war bislang auf der alten Rheinbrücke an Silvester.“ Aber nicht nur aus den beiden Rheinfelden kamen die Besucher, die das Silvesterfeuerwerk mit der besonderen Atmosphäre über dem Fluss schätzten, sondern auch aus anderen Kommunen beiderseits der Grenze.

„Ich habe extra auf die Wetter-App geguckt. 70 Prozent Regenwahrscheinlichkeit hieß es da und jetzt: Kein Regen!“, freute sich der Rheinfelder Thomas Schmiederer. „Wir sind zum zweiten Mal auf der Brücke. Letztes Jahr war das Feuerwerk sehr gut.“ „Wir hatten heute in Rheinfelden mit 16,1 Grad die höchste in Deutschland gemessene Temperatur. Wir sind alle froh, dass der Wetterumschwung eine Gnade mit dem Feuerwerk hatte und erst später einsetzt“, freute sich OB Klaus Eberhardt, der wieder mit Ehefrau Monika gekommen war. Das Anstoßen der Stadtoberhäupter auf der Brücke hat Tradition. Stadtammann Franco Mazzi, mit Ehefrau Corinne bei der Veranstaltung, hat seit der Einführung im Jahr 2000 keine Feier auf der Rheinbrücke ausgelassen.

Ein lauter Knall kündigte Mitternacht und den Jahreswechsel an. Die Gläser klirrten, die Menschen fielen sich in die Arme, wünschten sich Glück für das neue Jahr. Das Knallen und Zischen von Böllern und Raketen, die in beiden Städten abgeschossen wurden, war allgegenwärtig. Zehn Minuten nach Mitternacht zündete das offizielle, musikuntermalte Silvesterfeuerwerk. Mit großen Augen bewunderten die Zuschauer die vom Salmegg-Parkdeck abgeschossenen Lichteffekte, die mit Hits wie „No Roots“ von Alice Merton oder „We will rock you“ von Queen unterlegt waren. Obgleich vereinzelte Tropfen während des Feuerwerks fielen, hielt das Wetter.