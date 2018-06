Rheinfelden Rheinfelden: Modellbauer führen ihre Fahrzeuge vor

Workshop des MSV Klosterweiher im Spielhaus Nollingen kommt bei den Besuchern wieder gut an. Verein träumt von RC-Park

Rheinfelden – Viel Verkehr herrschte am Samstagnachmittag auf dem Spielplatz im Neumattenweg. Zum sechsten Mal hat der Modell-Sport-Verein (MSV) Klosterweiher zum RC-Trucker-Workshop im Spielhaus Nollingen eingeladen. RC steht für Radio Control, also die Funkfernsteuerung, mit der die Fahrzeuge gelenkt werden.

Neulinge erhielten bei der Veranstaltung einen spannenden Einblick in die Welt des Modellbaus, Erfahrene eine Plattform zum Austausch. Erst in diesem Jahr hat sich der Verein von Modell-Schiff- in Modell-Sport-Verein umbenannt, da er zwar vor 25 Jahren von einigen leidenschaftlichen Schiffsmodellbauern gegründet wurde, sich inzwischen aber auf weitere Bereiche ausgedehnt hat. Ob Trucks, Bagger, Kranwagen, Drohnen, Hubschrauber, Panzer oder Schiffe, für jeden ist im Vereinsrepertoire etwas zu finden, und die Mitglieder geben gerne Auskunft und Tipps für Neueinsteiger. Gerade Eltern am Modellbau interessierter Kinder rät Bernd Erber, Kassierer des Vereins, sich vor dem Kauf schlau zu machen und bietet gerne auch unverbindlichen Rat.

„Natürlich kann man einfach ein Modell für rund fünfzig Euro im Handel kaufen“, erklärt er, „fährt das Kind dann aber bei den ersten Fahrversuchen gegen einen Randstein, ist möglicherweise die Achse gebrochen und das Gefährt wandert in den Müll, weil es keine Ersatzteile dafür gibt.“ Exemplarisch hatten die Mitglieder am Samstag eine Auswahl an Nachbauten verschiedener Preisklassen bereitgestellt. Für Einsteiger gab es Fahrzeuge ab 150 Euro, aber auch „Scale-Art-Modelle“, deren Wert bei rund 9000 Euro liegt, konnten bestaunt werden.

Da der Nollinger Spielplatz mit Gras, Sand, Kies, Hackschnitzel und dem gepflasterten Bereich vor dem Spielhaus verschiedene Böden bietet, gab es eine Fülle an Möglichkeiten, die Fahrzeuge zu testen. Nur die Schiffsfreunde haben in Nollingen kein passendes Gewässer für ihre Modelle, weshalb der Verein im nächsten Jahr wieder eine Veranstaltung im Schwimmbad organisieren möchte. Der größte Traum der Mitglieder wäre allerdings der Aufbau eines RC-Parks, mit einem eigens kreierten Gewässer für die Modellschiffe und verschiedenen Bereichen für Fahr- und Flugzeuge. „Seit etwa 18 Jahren kämpfen wir darum, dass wir das irgendwann auf die Beine stellen können“, sagt Erber.

Bisher seien ihre Bemühungen aber leider von wenig Erfolg gekrönt, gesteht er ein und ergänzt: „Aber wir werden weiterkämpfen.“

Zurzeit arbeitet der 76 Mitglieder starke Verein daran, auf einem Truck-Probegelände einen Modelltruck-Führerschein zu entwerfen, wie sie bereits einen Führerschein für die Modellschifffahrt entwickelt haben.

Informationen und Kontakt im Internet:www.msv-klosterweiher.de