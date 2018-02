Rheinfelden Rheinfelden: In einen Koffer passt so manches

Das städtische Kulturamt präsentiert am Dienstag, 13. März, im Schauram eine außergewöhnliche Ausstellung mit originellen Sammlerstücken

Rheinfelden (ibö) Sammler entwickeln oft spannende Leidenschaft für ihre Lieblingsobjekte. Und Sammeln lässt sich vieles. Oft sind es kleine Dinge, die Regale und ganze Räume von Bürgern füllen und tolle Geschichten erzählen, die allerdings oft nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Das städtische Kulturamt sorgt mit der Ausstellung „Leidenschaften im Koffer“, die am 13. März im Schauraum gezeigt wird, dafür, dass die Vielseitigkeit des Sammelns an die Öffentlichkeit kommt.

Kulturamtsleiter Beck hat die Anregung dazu von Historikerin Eveline Klein aufgegriffen, die nach Möglichkeiten suchte, um persönliche Sammlungen zu zeigen. Die zündende Idee für die Umsetzung entdeckte Beck im Koffer, um das Anschauungsmaterial zu zähmen. Zu zeigen, was an Gegenständen in einen Koffer passt, kommt offensichtlich bei den Sammlern vor Ort außerordentlich gut an. Der Aufruf des Kulturamts jedenfalls fand die erhoffte breite Resonanz. Bis zum Meldeschluss in der Wochenmitte kamen 23 Sammlungen für die Ausstellung mit ganz unterschiedlichen Objekten zusammen und alle passen vom Format her in Koffer. Darunter gibt es auch den einen oder anderen örtlichen Sammler, die sich nicht nur ein Kenner in einem Sammelgebiet ausweist, sondern sich gleich mit mehreren Themen systematisch beschäftigt.

Bärbel Trotzki packte vorab bei der Präsentation des städtischen Kulturprogramms als Erste ihren Koffer probeweise aus und löste Staunen aus mit ihren Kreiseln. Die sind nicht nur optisch vielfältig, sondern erzählen eine persönliche Geschichte, aber auch Zeitgeschichte. Auf das Sammeln kam Trotzki über ihre Kinder. Als sie klein waren gab ihnen die Kinderärztin immer Kreisel mit. Die Sammlung wuchs und heute schaut Bärbel Trotzki gezielt, wo sich ein hübsches Exemplar auftut für ein paar Euro. 90 Kreisel kamen mit der Zeit zusammen. „Es ist sehr unterhaltsam und macht Spaß“, sagt die Sammlerin, denn mit den Objekten lässt sich auch unterhaltsam spielen. Das wissen auch Gäste zu schätzen.

In der Ausstellung werden unter anderem zu sehen sein: Zweige, Tannenzapfen und mehr aus der Natur, Porzellanpuppen, Südfrüchte-Aufkleber aus 40 Jahren, Kugelschreiber, Briefmarken aus der Zahnheilkunde und zum Thema Weihnachten, Zündholzetiketten aus Rheinfelden, Melitta-Geschirr, eine Modellhasensammlung, Bagger, Krane und Stabler im Modellformat, kleine Masken und Plaketten sowie Kameras. Dazu kommen Comics und Groschenromane, französische Modezeitschriften, Sand aus aller Welt in Gläsern und mehr. Dabei zeigt sich, dass die Sammelleidenschaft quer durch die Gesellschaft geht. Die Koffer der Rheinfelder Sammler werden im Schauraum der Karl-Fürstenberg-Straße aufgeklappt mit den Inhalten ihrer Besitzer.

Ausstellungseröffnung ist am Dienstag, 13. März, 18 Uhr. Die Sammelleidenschaften sind bis 30. April zu sehen.