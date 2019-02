von Danielle Hirschberger

Vier Gruppen arbeiten derzeit daran, das Ehrenamt in Rheinfelden attraktiv zu gestalten. Zum Austausch über den aktuellen Stand kamen die Teams Junges Ehrenamt, Ehrenamt 60 plus, Digitales Ehrenamt und Engagement Velo im Treffpunkt Gambrinus zusammen und berichteten über ihre jeweiligen Fortschritte. Das Team Engagement Velo möchte bis Herbst ein Lastenfahrrad zur Ausleihe bereit stellen und bat alle Anwesenden über einen passenden Namen für das Velo abzustimmen.

18 Vorschläge erreichen den Integrationsmanager

Über Aufrufe in den Medien war die Bevölkerung um Namensvorschläge für das Lastenfahrrad gebeten worden. 18 Vorschläge wurden bei Integrationsmanager Dragan Stanojevic, Leiter des Teams Engagement Velo, eingereicht.

Von "RhynoZero" bis "Radtatouile"

Es wurden hintergründige Vorschläge gemacht wie RhynoZero, mit der Deutung, ein Rhinozeros sei stabil und stark gebaut und das Lastenrad habe „zero“ Emissionen. Drahtesel, Box-Bike, GemeindeRad, Radtatouile, Flat-Rad, Solida-Rad und weitere waren auf der Tafel gelistet. Jeder Teilnehmer am Netzwerk Engagierte Stadt erhielt zwei blaue Klebepunkte und konnte diese auf die eigenen Namensfavoriten kleben. Per App wurden auch die Teilnehmer am Team Engagement Velo hinzu gezogen, die an diesem Abend nicht dabei sein konnten.

Das "E-Ross" landet auf Platz zwei

Nun steht das endgültige Ergebnis fest. Es wurde eine harte Wahl, drei Namensvorschläge sind nur wenige Punkte auseinander. Auf den dritten Platz kam RhynoZero, gefolgt von E-Ross, eine Abkürzung für das Arbeitstier Elektro-Ross. Die meisten Punkte erhielt der Mädchenname Rhesi, eine Zusammensetzung aus Rheinfelden und Eseli, zwingend mit dem H im Namen. Das Team beschäftigt sich nun mit Fragen wie Wartung, Versicherung und die endgültige Anschaffung des Objekts. Vom Eigenbau wurde aus TÜV-Gründen abgesehen, es wird ein fertiges Rad gekauft.

Jung und Alt arbeiten an gemeinsamen Projekten

Die Teams Junges Ehrenamt und Ehrenamt 60 plus werden sich verknüpfen, die beiden Teams wollen gemeinsam daran arbeiten, das Ehrenamt interessant zu machen. Große Impulse gehen dabei immer von Projekten aus, die gemeinsam auf die Beine gestellt werden. Es ist bekannt, dass sich die Jugendlichen in Rheinfelden eine Bahn wünschen, in der sie ihre ferngesteuerten Autos flitzen lassen können. Das wäre ein Vorschlag für ein Projekt, gemeinsam eine Bahn bauen um ferngesteuerte Autos fahren zu lassen. Angesprochen wurde auch das Projekt Leihoma, das im ersten Anlauf über das Familienzentrum scheiterte. Die Idee soll nun neu aufgegriffen werden.

Die Gruppe "Digital" tut sich noch etwas schwer

Die Gruppe Ehrenamt Digital möchte die Kommunikation unter den Bürgern Rheinfeldens leichter und schneller machen. Das hat sich als sehr großes Projekt mit Hindernissen entpuppt. Schließlich soll niemand Daten abgreifen können oder die Nutzer mit unerwünschter Werbung vermüllt werden. Nach dem Bericht von Stefanie Franosz wurde den ganzen Abend darüber gefrotzelt, dass Minseln nicht zur Nachbarschaft gehört. Die Leiterin der Gruppe Ehrenamt Digital hatte etwas frustriert berichtet, dass das angestrebte Programm seine eigenen geographischen Grenzen hat.

Hoffest am Tag des Nachbarn

Im Herbst nimmt das Netzwerk Ehrenamt wieder an der Woche des bürgerschaftlichen Engagements 2019 teil. Günther Schmidt informierte über den geplanten Ablauf, dessen Gerüst weitgehend steht. Am Tag des Nachbarn am 24. Mai ist beim Treffpunkt Gambrinus ein Hoffest geplant.