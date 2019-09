von Claudia Gempp

Auch in Zeiten von Whatsapp und Facebook werden noch Ansichtskarten in alle Welt verschickt, vor allem aus dem Urlaub. Schöne Ansichten hat auch Rheinfelden zu bieten, man muss nur ein Auge dafür haben und eine kreative Idee umsetzen. So wie es Matthias Forster aus Karsau getan hat. Der gelernte Industriekaufmann betreibt seit 2016 den „Kiosk zum Seidenweber“. Schon damals gehörten zu seinem Sortiment eine große Auswahl an Karten für alle Anlässe, nur eines habe gefehlt: Ansichtskarten von Rheinfelden.

Weil ihn Kunden immer wieder darauf angesprochen haben und es ihm auch selber aufgefallen sei, dass es anderswo „relativ wenig“ Karten von Rheinfelden, speziell auch vom Rhein gebe, wollte er das ändern. „Ich war überzeugt davon, dass Rheinfelden viele schöne Ecken hat, aber die haben wir grundsätzlich in unserer Region“, sagt er. Zunächst brauchte er einen Verlag und einen Fotografen.

Fotograf macht sich auf Motivsuche

Beides war schnell gefunden in Person von Bernd Petrausch, einer seiner Vertreter und Hobbyfotograf aus Kempten, der ein ähnliches Projekt bereits in Waldshut verwirklicht habe. Jetzt ging es darum, die „Sehenswürdigkeiten“ von Rheinfelden zu finden.

Also unternahm Matthias Forster in seiner Freizeit mit seinem Handy einem Streifzug durch die Stadt, bei dem er mehrere Kilometer zurückgelegt hat, um all jene sehenswerten Orte, Gebäude oder Objekte mit der Kameralinse einzufangen, von deren Außenwirkung er selber überzeugt war.

Bei den Motiven habe er großen Wert darauf gelegt, dass sie ihm persönlich gefallen oder gar zu seinen Lieblingsplätzen gehören, wie zum Beispiel das Inseli, die Rheinbrücke, der Rhein von verschiedenen Blickwinkeln aus, aber auch markante Gebäude wie die katholische Kirche St. Josef, das Haus Salmegg oder Kunstobjekte wie die Luginbühl-Kugel auf der Salmegg-Rheinterrasse, oder der Fasnachtsbrunnen auf dem Oberrheinplatz. Dazu gehörte auch die auf Karsauer Höhe weithin sichtbare weiße Kirche St. Michael, deren Gestaltung an eine Burg erinnert.

Auswahl aus hunderten von Bildern

Diese sieht der 33-Jährige nicht nur jeden Tag von seinem Fenster aus, „ich habe sie schon als kleiner Junge im Sandkasten nachgebaut“. Sogar unsere Fußgängerzone wird auf einer Karte verewigt, und, so Forster, „natürlich auch die komplette Innenstadt von Rheinfelden /Schweiz“ mit ihren reizvollen Motiven. Nachdem Forster und sein Fotograf in einer Mittagspause zunächst nur in badisch Rheinfelden alle in Frage kommenden Motive abgelaufen und fotografiert haben, ging es zurück an den Computer, um eine Auswahl für die erste Auflage zu treffen.

Kein leichtes Unterfangen, immerhin bedeutete dies, aus Hunderten Fotos die schönsten auszusuchen. Davon hätten nur wenige minimal bearbeitet werden müssen, „damit auch alles gut rauskommt“. Das gleiche Procedere erfolgte später für die zweite Auflage mit den Ansichten von Rheinfelden/Schweiz. Auf seine Anfragen bei den beiden Stadtverwaltungen, ob er das städtische Logo für die Karten verwenden könne, habe er lediglich von Schweizer Seite sofort eine Zusage bekommen. „Damit habe ich gar nicht gerechnet“, freute sich Forster.

Aktuell können Kunden zwischen insgesamt 32 verschiedenen Motiven wählen, jeweils 16 von jedem Rheinfelden, darunter auch solche mit entsprechenden Worten wie „Gruß aus Rheinfelden“ oder „Glückwunsch zum Geburtstag“. Zu jeder Karte gehört ein Kuvert, teilweise in einer Farbe, die zum Motiv passt, wie Blau, wenn der Rhein zu sehen ist oder grün, wenn Natur wie Bäume abgebildet sind.

Kollektion kommt bei Kunden an

Nicht nur er selber, so verrät Forster, sei begeistert gewesen, als er die fertigen Karten zum ersten Mal gesehen hat, auch von Kunden und Passanten würde er oft hören: „Die sind richtig schön geworden.“ Besonders stolz ist der junge Geschäftsmann, dass er von einer eigenen Kollektion sprechen kann, „das gibt es nämlich nicht oft“.

Inzwischen weiß er auch aufgrund vieler Rückmeldungen, dass seine Karten mit den brillanten Aufnahmen mittlerweile in der ganzen Welt unterwegs sind, von Texas bis Singapur und natürlich überall in Europa. Als ein Schweizer Kunde händeringend Ansichten vom Rhein gesucht habe, hätte er gleich fünf Karten ausgesucht, und eine japanische Reisegruppe habe vor einiger Zeit „fast den ganzen Ständer leer gekauft“.

Seine Rheinfelder Ansichtskarten will Forster weiterhin anbieten und er würde sich freuen, wenn Hobbyfotografen mit neuen Ideen zu ihm kämen. Was ihm persönlich schon lange vorschwebt, wäre eine Weihnachtskarte.