von Danielle Hirschberger

„Wege entstehen im Gehen“, war stets das Motto von Wolfgang Schwander. Jetzt wurde er als Rektor des Sonderpädagogischen Bildungs-und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ-L, Rektor der Eichendorffschule) in den Ruhestand verabschiedet. Schulrat Rudolf Schick überreichte in feierlichem Rahmen die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand.

Auf dem ausliegenden Programm der Verabschiedung waren Schuhe abgebildet. „Wege geht man nicht alleine und nicht barfuß“, erläuterte der scheidende Pädagoge den Festgästen. Ganz links oben an erster Stelle Sportschuhe, denn Schwander studierte Sport. „Die Sporthalle war mein Klassenzimmer, die Signalsprache die Trillerpfeife.“ Bis zum Schluss sei der Sport Schwerpunkt geblieben. Badeschuhe deuteten auf die „harte Arbeit im Hallenbad, hier wurden viele Seepferdchen mit den Schülern gemacht“. Warme wetterfeste Winterstiefel waren das Symbol für die Erlebnispädagogik, Schwanders Steckenpferd. Er mochte außerschulische Lernorte wie den Wald, wo die Schüler mit Taschenmesser und Axt zur eigenen Stärke finden konnten. Ebenso abgebildet waren Schuhe mit Stahlkappen, als Symbol für die Berufsorientierung in denen die Schüler mit praktischen Arbeiten ans Berufsleben geführt werden. „Edelschlappen“ habe er in seiner Funktion als Schulleiter tragen müssen, „denn festliche und feierliche Anlässe gehören dazu“.

Im Alltagsgeschäft habe er bequeme Schuhe getragen und jetzt schnüre er die Freizeitschuhe. Der Chor der Schulleiter, in dem Schwander ebenfalls aktiv war, setzte noch einen drauf und intonierte, er habe doch jetzt nur noch Ferien. Singend überreichten sie Flipflops, eine Sonnenbrille und einen tollen Sonnenhut.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt meinte beim Abschied dazu: „Auch wenn Sie ihre Schuhe jetzt schnüren werden, so werden viele unvergessene Geschichten, Erlebnisse und Begebenheiten mit Ihnen in dieser Schule in guter Erinnerung bleiben“. Kollegin Doreen Buchholz betonte, dass Schwander immer seinen Visionen treu geblieben sei. „Aktiv zur eigenen Stärke“ sei heute der Leitgedanke der Schule, individualisiertes Lernen möglich, Lehrer wurden zu Lernbegleitern, Klassenräume zu Lernorten. Schwander habe Spuren in den Köpfen, in den Herzen und im Handeln hinterlassen. Für jeden Buchstaben im ABC wusste sie ein Wort, das Schwander beschrieb, von C wie cooler Chef über R wie Rheinfelder Ureinwohner bis Z – Zeit Danke zu sagen.

Schulrat Rudolf Schick erklärte, eine Verabschiedung sei auch eine Rückschau. Er erläuterte den Lebenslauf Schwanders, berichtete, dass er nicht nur Sportler, sondern auch Musiker sei (dafür gibt es keine besonderen Schuhe) und überreichte die Urkunde zum Ruhestand.

Mit modernen Musikstücken umrahmte Uwe Bellmann das Programm. Zur „Hymn“ von Barcley James Harvest griff Wolfgang Schwander dann doch selbst zur Gitarre, begleitet von seiner Gattin Uschi Schwander, Stefan Maier und Uwe Bellmann wurde dieser wunderbare Song vorgetragen. Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 sorgten in adretten Kleidern für das leibliche Wohl der Gäste per Catering mit italienischen Häppchen und feinen Getränken.