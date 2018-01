Rheinfelden Regierungspräsidium weist Kritik an A 98-Planung zurück

Claus Walther, Leiter der Abteilung Straßenwesen und Verkehr im Regierungspräsidium Freiburg, reagiert auf Einwände der Stadt.

Viel Kritik an der Planung des Regierungspräsidiums wird aktuell von der BI Tunnel Karsau-Minseln, aber auch von politischer Seite an den Grundlagen zur Feststellung des Abschnitts fünf beim Weiterbau der A 98 über den Dinkelberg öffentlich geübt. Der Leiter der Abteilung Straßenwesen und Verkehr im Regierungspräsidium Freiburg, Claus Walther, nimmt für seine Behörde aber dennoch weiterhin in Anspruch, sauber und richtig nach den gesetzlichen Richtlinien zu planen. Dies sei auch geprüft durch Bundes- und Landesverkehrsministerium und deren Fachleute.

Das nimmt Walter auch mit Blick auf den Natur- und Umweltschutz des Dinkelbergs auf Anfrage unserer Zeitung in Anspruch. Der Kritik lasse sich gut begegnen, heißt es aus Freiburg. Es gebe keinen Grund immer wieder die fehlende Verkehrswirksamkeit zu bezweifeln. Der Erläuterungsbericht erkläre, dass diese für den Abschnitt fünf am Berg oder Tal gelte, selbst wenn es ein Baurecht für den verkürzten Abschnitt gebe und der im nächsten nicht vollzogen werde könne: „Das war von Anfang an klar.“ Von einer Verzögerungstaktik bei den Gutachten zu den Heilquellen Bad Säckingen könne nicht die Rede sein. Hier werde nach den Vorgaben des Bürgerforums verfahren, gerade weil viel davon abhänge. Das Bohrprogramm brauche aber Zeit, da zahlreiche geologische und naturschutzrechtliche Bestimmungen bis zu Brutzeiten von Vögeln zu beachten seien. Im Regierungspräsidium gehe es bei diesem Thema aber „wie am Schnürchen“ voran, sagt Walther. Im Frühjahr stellt er die Auswertung in Aussicht, zum Grundwasser werde schon geprüft.

Erklären lasse sich auch, warum das Planfeststellungsverfahren im Abschnitt fünf Minseln-Karsau von den Regelquerschnitten (RQ) der Trasse im Abschnitt vier und sieben abweiche und von 26 auf 31 Metern gehe. „Wir müssen das Regelwerk beachten“, so Walther, und deshalb die Richtlinien von 2008 anwenden, wegen der neuen Vorgaben zur Verkehrssicherheit, denn „die Fahrzeuge werden breiter“. Das Bundesverkehrsministerium lasse keinen Ermessensspielraum zu, diese Situation komme oft vor, Alt-Strecken werden dann auch zu späteren Zeitpunkt der neuen Norm angepasst.

Dass Unklarheit zur Einpassung der 80-Meter-Brücke zwischen Minseln und Karsau in die Landschaft besehen sollen, kann Walther nicht nachvollziehen. Es fehle zwar noch die Ausführungsplanung, aber der Videoclip auf der RP-Hompage stelle die Brücke in der Landschaft schon dar. Die längsgeteilte Dringlichkeit der Fahrbahn lasse sich damit auch realisieren, das sei mit dem Verkehrsministerium abgeklärt. Dafür werde eine Mittelstütze über 80 Meter eingebaut.

Und dass locker mit der schützenswerten Landschaft umgegangen werde, lässt Walther auch nicht gelten. Der Naturschutz und die FFH-Gebiete „ist das Allerwichtigste“. Daran haben Fachleute gearbeitet: „Wir haben keinen Grund, daran zu zweifeln“, auch das Verkehrsministerium im Land sehe das so, sagt Claus Walther.