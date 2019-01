von Ralf H. Dorweiler

„Ich komme mit meiner Familie zurück und bringe dich um.“ Das soll ein junger Mann einem Busfahrer der Südbadenbusgesellschaft (SBG) gesagt haben. Der junge Mann aus Rheinfelden stieg in Lörrach in den Bus nach Rheinfelden ein, zeigte eine Fahrkarte vor, die aber dort nicht gültig war und reagierte äußerst aggressiv, als der Fahrer ihm dies mitteilte. „Der Mann wollte weder aussteigen noch bezahlen“, erklärte Uwe Mühl von der SBG im Gespräch. Der Bus konnte nicht weiterfahren, bis die Polizei den Mann entfernte, der beim Abführen die Drohung gegen den Busfahrer ausstieß.

Auf dem Land grüßt man den Fahrer noch

Der Ton sei teilweise rauer geworden, sagt Mühl. Die Busfahrer bekämen es häufiger mit verbalen Aggressionen zu tun. Dabei spiele es durchaus eine Rolle, ob es sich um eine Linie im Stadtgebiet oder auf dem Dinkelberg handelt. „Wo es ländlicher ist, wird der Busfahrer noch gegrüßt, wenn man einsteigt. Je städtischer es wird, umso anonymer ist es.“

In Rheinfelden eher Einzelfälle

Vorwiegend, wenn Alkohol im Spiel sei, würden Fahrgäste mit den Busfahrern auch unfreundlich umgehen. Auffällig oft sei das feststellbar bei jungen Männern mit Hintergründen etwa aus dem Balkan oder der Türkei. „Aber wir haben durchaus auch entsprechendes deutsches Klientel“, fügt Mühl hinzu. Allerdings relativiert er gleich: „Es hört sich jetzt schlimm an, aber es handelt sich in Rheinfelden eher um Einzelfälle.“

Fahrer bekommen jedes Jahr eine Schulung

Einige Vorfälle würden sowieso zwischen Fahrgast und Busfahrer direkt geklärt. „Unsere Fahrer bekommen jedes Jahr eine Schulung, in der auch Konfliktsituationen besprochen werden.“ Dazu gehöre auch die Information, dass der Busfahrer im Fahrzeug das Hausrecht hat. Das heißt, dass er Personen des Fahrzeugs verweisen kann, wenn die Betriebssicherheit gefährdet ist. „Zum Beispiel kann das der Fall sein, wenn ein Betrunkener die Fahrgäste belästigt“, erklärt Mühl. Dadurch werde der Fahrer abgelenkt von seiner eigentlichen Aufgabe.

Wichtiger Tipp: Ruhig bleiben

Bei Kindern sehe es allerdings etwas anders aus. Grundschüler, ältere Kinder oder junge Jugendliche würde man selbstverständlich nicht aus dem Bus werfen. Man würde, wie bei älteren Personen, die Ärger machen, eher versuchen, Namen und Adresse herauszufinden und das später regeln. Wichtigster Tipp für die Busfahrer bei den Schulungen sei, im Konfliktsituationen ruhig zu bleiben und somit deeskalierend vorzugehen. Allerdings, so Mühls Meinung, müssten sich Busfahrer auch nicht alles gefallen lassen.

Busfahrer in der Schweiz sind angesehen

Während der Beruf des Busfahrers in der Schweiz noch angesehen sei, und ein Chauffeur fast wie eine Amtsperson behandelt werde, sei das auf deutscher Rheinseite ganz anders. „Der Busfahrer in Deutschland ist in der Gesellschaft nicht viel wert“, sagt Mühl. Auch darum sei es aktuell schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. „Man verdient nicht allzu viel, hat manchmal ungünstige Arbeitszeiten und befördert eine Ladung, die teilweise nicht gerade freundlich ist."

Eine Anzeige bringt wohl nicht viel

Der Fahrgast, der nicht aussteigen wollte und den Fahrer verbal bedroht hat, erhält ein Fahrverbot für einen oder zwei Monate. Der Fahrer könnte den Mann anzeigen, erfahrungsgemäß würden laut Mühl solche Anzeigen aber von der Staatsanwaltschaft nicht weiter verfolgt, weil vermeintlich kein öffentliches Interesse bestehe.