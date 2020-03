von Verena Pichler

Die Stadt verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronakrise weiter. Von Mittwoch an werden das Rathaus sowie alle Ortsverwaltungen geschlossen sein, persönliche Termine wird es nur noch in Ausnahmefällen geben. Auch der Kulturbetrieb wird eingestellt.

Verwaltung: Intern wie extern werden alle möglichen Schritte unternommen, um den Kontakt zwischen Menschen einzuschränken. „Wir müssen jetzt Vorsorge tragen, denn das Rathaus muss funktionsfähig bleiben“, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in einem Pressegespräch am Montag. Für die Bürger bedeutet das: Das Rathaus samt Bürgerbüro sowie die Ortsverwaltungen sind von Mittwoch an geschlossen. Die Mitarbeiter sind per E-Mail und per Telefon zu erreichen. Nur in Ausnahmefällen sind persönliche Termine möglich, etwa bei Sterbefällen oder Passangelegenheiten – aber auch hier braucht es zwingend ein telefonisches Vorgespräch. „Im Bürgerbüro wird es eine Notbesetzung geben“, so Ordnungsamtsleiter Dominic Rago. Auch intern hat die Verwaltung als großer Arbeitgeber reagiert und Teams aus verschiedenen Abteilungen gebildet. So soll verhindert werden, dass im Falle einer Infektion ein Amt komplett ausfällt. In der Krise bewährt sich nun, dass Homeoffice-Strukturen bereits großflächig vorhanden waren. „Insgesamt stehen 40 Lizenzen zur Verfügung“, so Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler. Gerade jetzt besonders wichtig ist die EDV- beziehungsweise Informatikabteilung. „Wir arbeiten im Schichtsystem, um Ansteckungen untereinander zu vermeiden“, so Schuler.

Gemeinderat: Auch wenn der Gemeinderat „der Nukleus des städtischen Lebens“ (Eberhardt) ist, wird die Gremienarbeit vorerst eingestellt. Aber: Beschlüsse werden weiterhin gefasst und über das Ratsinformationssystem im Umlauf gebracht. Auch hier möchte der OB den Betrieb aufrechterhalten.

Auch wenn der Gemeinderat „der Nukleus des städtischen Lebens“ (Eberhardt) ist, wird die Gremienarbeit vorerst eingestellt. Aber: Beschlüsse werden weiterhin gefasst und über das Ratsinformationssystem im Umlauf gebracht. Auch hier möchte der OB den Betrieb aufrechterhalten. Städtische Einrichtungen: Ab sofort bis vorerst zum 20. April sind folgende Einrichtungen geschlossen: Stadtbibliothek, Tourist-Info, Musikhochschule sowie alle kulturellen Stätten, wie der Schauraum, die Rathausgalerie und das Haus Salmegg. Bereits seit vergangener Woche sind die Jugendtreffs, das Gambrinus und das Hallenbad dicht. Auch gilt nun ein strenges Besuchsverbot im Bürgerheim. Ausnahmen sind nur in begründeten Einzelfällen möglich. Die Stadt stellt auch alle kulturellen Veranstaltungen ein. Wer bereits Tickets erworben hat, kann diese zurückgeben. Über die genauen Modalitäten wird das Kulturamt in den kommenden Tagen informieren.

Notbetreuung: Bereits am Sonntag hatte die Stadt informiert, dass eine Notbetreuung für Kinder eingerichtet wird, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, wie Pflege oder Polizei. Wie der Rücklauf zeigt, melden sich tatsächlich fast nur diese Menschen. Für die Schulkinder bis Klassenstufe 6 liegen Stand Montag 32 Anträge vor, für die Kitas 75. „46 Anträge konnten wir schon bearbeiten und jeder einzelne war eindeutig“, so Bürgermeisterin Diana Stöcker. Nach Möglichkeit werden die Kinder in den Einrichtungen betreut, die sie im Regelfall auch besuchen.

Mehrarbeit: Für die Verwaltungsmitarbeiter bedeutet die Coronakrise natürlich auch Mehrarbeit. „Das vergangene Wochenende wurde durchgearbeitet“, so Eberhardt. Wie es nach dem 20. April weitergeht, könne niemand sagen. Er hofft, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen, und die weitere Ausbreitung verhindert werden kann. „Das ist das Primat der Stunde.“

Weitere Schritte Ob damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist, wird sich zeigen. Heute finden Gespräche mit der Polizei statt, ob Restaurants, Clubs und Bars geschlossen werden müssen. Auch auf Spielplätze und andere neuralgische Punkte wird die Stadt ein Auge haben, denn das schöne Wetter und die Zwangspause an Schulen und Vereinen lockt ins Freie und führt zu Menschenansammlungen. Wie Rago berichtete, musste am Wochenende eine Gruppe an der Gemeinschaftsschule getrennt werden, die sich dort getroffen hatte.