von Leony Stabla

Rheinfelden – Eine Gesellschaft ohne Ehrenamtliche ist kaum vorstellbar. Sie übernehmen Aufgaben, die für Hauptamtliche nicht zu leisten sind. Ehrenamtliche kümmern sich um andere und helfen das Miteinander zu gestalten. Viele in Rheinfelden sind bereit, einen Beitrag zu einer sozialen Stadt zu leisten, doch kaum einer kennt die Vielfalt der Einsatzgebiete Ehrenamtlicher. Wir stellen in einer Reihe Freiwillige vor, heute: Rainer Klaiber.

Von klein auf in der Natur

Immer wieder wurde Rainer Klaiber angesprochen, dass er doch als Teamleiter bei den „Royal Rangers“, den Christlichen Pfadfindern, mitmachen solle und immer wieder hat er abgelehnt. Von klein auf war er viel draußen in der Natur. Im Urlaub ging er zelten. Mit Kindern kann er gut umgehen. Eigentlich die perfekten Voraussetzungen. Nur die Uniform schreckte Klaiber ab. Nach ein paar Jahren bei der Bundeswehr, wollte er eigentlich nie wieder eine Uniform tragen.

Uniform als Symbol für tolle Arbeit

„Doch irgendwann hatten sie mich soweit“, sagt der 57-Jährige. Er habe sich geschlagen gegeben und wenigstens an einem „National Trainings Camp“, kurz NTC teilgenommen. Im Nachhinein sei er sehr froh darüber. „Ich habe dort so vieles erfahren, das mich begeistert hat“, schwärmt Klaiber. „Den Kindern etwas beizubringen, ihnen zu zeigen, wie man miteinander umgeht und ihnen spielerisch christliche Werte zu vermitteln, hat mir so gut gefallen, dass ich die Uniform heute als Symbol für die tolle Arbeit sehe.“ Mittlerweile ist er seit rund 30 Jahren ein stolzes Mitglied der „Royal Rangers“, davon seit etwa 20 Jahren Stammleiter des Rheinfelder Stammes, der sich regelmäßig jeden Freitag im Zentrum der Freien Christengemeinde in der Güterstraße trifft.

Camp ist der Höhepunkt des Jahres

Begonnen werden die gemeinsamen Treffen immer mit einer kleinen Andacht zu alltagsbezogenen Themen, die sich um das menschliche Miteinander drehen, wie zum Beispiel, dass man nicht lügen soll. Später teilt sich der Stamm in vier altersgestaffelte Untergruppen, in denen die Kinder Spiele oder auch praktische Übungen trainieren, Feuer oder Knoten machen oder Kompass lesen. Der Höhepunkt des Pfadfinderjahres ist aber mit Sicherheit das Camp, bei dem die Kinder nicht nur die Zelte selbst aufbauen, sondern auch den Sitzplatz aus Baumstämmen bauen, selbst Feuer machen, darauf kochen und nicht zu vergessen, auch dafür verantwortlich sind, dass es ordentlich wieder gelöscht wird. „Das ist immer ein großes Abenteuer, nicht nur für die Kinder“, gesteht Klaiber.

Für die Natur und ein gutes Miteinander

Der Techniker geht jedes Jahr zur Auffrischung der Ausbildung auf Fortbildungen und hält besonders die Verantwortung gegenüber den Kindern hoch. „In zweierlei Sinn“, wie er erklärt. Denn zum einen sei es natürlich wichtig, sich um die Kinder zu kümmern, zu schauen, dass ihnen nichts passiert und alle gesund bleiben. Zum anderen hätten sie aber auch eine Verantwortung, den Kindern Dinge beizubringen. Ihnen sowohl die Natur nahezubringen, als auch ein gutes Miteinander zu entwickeln, sei ein Ziel der Betreuer.

Kinder halten durch

„Das was wir machen, gibt Kindern ein Fundament für ihr Denken und Handeln,“ sagt Klaiber. Doch auch die Kinder hätten ihn geprägt, meint er und erzählt von einem Camp zum Thema Wasser, bei dem es passenderweise so viel geregnet hätte, wie er es noch nie zuvor erlebt habe. Die Kinder hätten so ein unheimliches Durchhaltevermögen an den Tag gelegt, dass sie damit die Betreuer ermutigt hätten.

Voller Begeisterung plaudert der gebürtige Kehler über sein Ehrenamt, auch wenn die Arbeit sehr zeitintensiv ist. „Allein zwei Wochen Urlaub kostet mich das jedes Jahr,“ erläutert er, „ganz zu schweigen von der Vorbereitungszeit.“ Bereut hat er bisher keine Minute.

