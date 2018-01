Rheinfelden Räume gekümdigt: Arztpraxis in Karsau droht die Schließung

Die hausärztliche Versorgung der Einwohner mobilisiert aus aktuellem Anlass mehrere Gremien, um eine rasche Lösung zu finden. Bis Jahresmitte benötigt die Karsauer Praxis Weber einen neuen Standort, weil sie ausziehen muss.

Diese Woche hat sich der Ortschaftsrat öffentlich dazu eingeschaltet, um einen Aufruf zu starten. Tätig geworden sind auch die Wirtschaftsförderung und das Amt für Familie. Ziel der gemeinsamen Bemühungen ist es, die Patientenversorgung zu erhalten, möglichst in Karsau, wenn dies nicht gelingt, an anderer Stelle im Gebiet der Stadt.

Mehrere Objekte wurden bereits geprüft. Es soll Optionen geben, somit bestehe Hoffnung, heißt es. Das wünscht sich auch als Sprecher der niedergelassenen Allgemeinmediziner, Ludwig Fritze. Auch er setze alle Hebel in Bewegung, erklärt er auf Anfrage, damit die Praxis in Rheinfelden nicht verloren geht, denn „dann haben die Patienten keine Versorgung“, denn alle anderen Hausärzte seien „völlig überlastet“. Wenn sich kein neuer Praxisstandort in Karsau finde, wonach es zunächst aussehe, hält er es doch für eine „gangbare Lösung“, wenn dies in den umliegenden Stadtteilen oder in der Kernstadt der Fall sein sollte.

Für Hausbesuche, so Fritze, spiele die Lage der Praxis ohnehin keine Rolle, jüngere Patienten seien ohnehin motorisiert und haben keine Schwierigkeiten, sich auf den Weg zu machen und wer nicht selbst fahren könne, sei schon bisher in der Regel von Angehörigen zum Arztbesuch gebracht worden. Dennoch findet Fritze es richtig, auch Hausbesitzer in Karsau weiter zu mobilisieren bei der Raumfrage. Mindestes 140 Quadratmeter, schätzt der Ärztesprecher, müssten es aber schon sein: „Das ist die untere Grenze“ bei im Schnitt ungefähr 1000 Patienten, mit denen pro Praxis gerechnet werde. Für denkbar gilt auch die Lösung einer Praxisteilung. Auch wenn sich noch kein konkretes Ergebnis abzeichne, lobt Fritze die Stadt als „sehr kooperativ“ in der Unterstützung.

Optimistisch, dass sich „ein Licht am Horizont“ abzeichnet, gibt sich auch Cornelia Rösner (Amt für Familie, Jugend und Senioren). Nachdem es für die aus Altersgründen aufgegebenen Praxen in der Stadt gelungen sei, Nachfolger zu finden, sodass keine Versorgungslücke entstand, ist ihr auch im aktuellen Fall wichtig: „Hauptsache wir behalten ihn.“ Dennoch steht auch bei Rösner der Zulassungsschlüssel der Kassenärztlichen Vereinigung grundsätzlich wie auch bei Wirtschaftsförderer Elmar Wendland in der Kritik, weil er als veraltet gilt und der Entwicklung nicht mehr entspreche. Bürger müssen oft lange Wartezeiten auf Termine hinnehmen und wer sich als neuer Patient meldet, muss mehrere Praxen abklappern, bis ihn überhaupt noch eine nimmt.

Dennoch hat die Kassenärztliche Vereinigung bei der Gesundheitskonferenz zur Situation im Landkreis dargestellt, dass der Raum Rheinfelden zu mehr als 100 Prozent versorgt sei. Der Leiter für Presse und Öffentlichkeit bei der Kassenärztlichen Vereinigung, Kai Sonntag, erklärt dazu auf Anfrage, dass die durch die Bundesregierung beschlossene Ärztedichte, dazu diene, dass die Kostenentwicklung im Gesundheitssystem im Griff bleibe: „Mehr Ärzte führen dazu, dass Patienten häufiger zum Arzt gehen.“ Wissenschaftlich belegt, dass dies reicht, sei dies nicht.