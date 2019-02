von Petra Wunderle

Ralf Bär steht an der Spitze des Radsportvereins (RSV) Rheinfelden. Wie bereits berichtet, wurde er von der Mitgliederversammlung bestätigt. Er tritt die Nachfolge des vor einem halben Jahr tödlich verunglückten Alois Stöcklin an. Ihm wurde noch einmal gedacht, der RSV wird ihn als „Ehrenvorsitzenden“ weiterführen.

In Gedenken an Alois Stöcklin

Radkriterium und Benefiztour sollen in Zukunft fest im Programm bleiben. „Wir werden diese Veranstaltungen auch im Gedenken an Alois weiterführen“, sagte Vizevorsitzender Eberhard Sutter. In der Bilanz wurde deutlich, dass das soziale Engagement Teil des RSV geworden ist. So geht der Rekorderlös aus dem letztjährigen Benefizrennen, 4000 Euro, je zur Hälfte an den Förderverein für krebskranke Kinder und die Tour der Hoffnung.

Verein sieht Radsport anerkannt

Nach Ansicht Sutters hat der Radsport mehr an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen. Der RSV spüre eine große Anerkennung des Sports, nicht zuletzt durch den Zuspruch des Rheinfelder Oberbürgermeisters und der Stadtverwaltung, bei der Mithilfe zur Durchführung des Radkriterium in der Innenstadt.

295000 Kilometer im vergangenen Jahr

Der RSV Rheinfelden ist breit aufgestellt: Rennrad und Mountainbike werden mit Laufen, Krafttraining und Langlaufsport ergänzt. So belaufen sich die gefahrenen Kilometer 2018 auf über 295 000, was über sieben Mal rund um die Erde bedeutet. Eine nächste Herausforderung ist der Rhycross. Dieses Crossrennen soll 2020 rund ums Europastadion durchgeführt werden.

Neue Vorstände und Ehrungen

Die Mitglieder wählten den Vorsitzenden Ralf Bär (neu), sportlichen Leiter Adrian Fingerlin (neu), Kassierer Michael Di Genio (neu) in Personalunion MTB-Wart, Schriftführer Kristoff Meller, Jugendleiter Tim Meier (neu). Zudem wurden Gerhard Berger für 65, Lothar Görsch für 50, Adrian Fingerlin und Kristoff Meller für je 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Zum Verein und Termine: Der RSV hat 119 Mitglieder (Durchschnittsalter: 44 Jahre). Jüngstes Mitglied ist Fabian Bär (sieben Jahre), der Älteste Karl Förschler (84). Die Benefiztour ist am Sonntag, 26. Mai, das Radkriterium am Samstag, 6. Juli.