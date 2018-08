von SK

Mit schweren Verletzungen kam am Sonntag ein 48 Jahre alter Fahrradfahrer ins Krankenhaus nach Lörrach. Der Mann war gegen 11.45 Uhr auf dem Radweg entlang der Kreisstraße 6333 unterwegs, als er in Höhe der Unterführung nach rechts in Richtung Sengeleweg abbog. Die Fahrbahn war in diesem Bereich durch Erdreich und Kieselsteine verschmutzt, weshalb er darauf ins Rutschen geriet und stürzte. Er prallte dann gegen einen Metallpfeiler der dortigen Brücke und zog sich schwere Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderlich machten. Sein Rennrad wurde erheblich beschädigt. Der Schaden daran dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein