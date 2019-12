von Danielle Hirschberger

Aicha Schwarze stammt aus dem Süden von Marokko. Vor Jahren lernte sie bei einem Besuch der Regio Messe ihren Mann kennen und lebt jetzt mit ihrer Familie in Herten. Sie besucht jedoch regelmäßig ihre alte Heimat, die große Stadt Taroudannt, wo sie ein Haus besitzt. Dort hatte sie eines Tages ein Schlüsselerlebnis und startete daraufhin ein Hilfsprojekt, das armen Frauen Arbeit verschaffen und den Umweltschutz fördern soll. Doch in Marokko werden Schwarzen viele Steine in den Weg gelegt.

Ein schweres Schicksal

Im Sommer 2018 schlendert Aischa Schwarze bei einem der Besuche ihrer Heimat über den Markt in Taroudannt, um Obst und Gemüse einzukaufen. Plötzlich wird sie von einer ärmlichen Frau angesprochen, die sie anbettelt, ihr für 40 Cent eine Plastiktüte zu verkaufen. Schwarze beginnt ein Gespräch mit der Frau, um zu erfahren, warum diese Tüten verkauft werden. Es stellt sich heraus, dass die Frau ein schweres Schicksal zu tragen hat und mit dem Verkauf der Plastiktüten sich und drei Kinder ernähren muss.

Doppeltes Schlüsselerlebnis

Für Aicha Schwarze ist dies ein doppeltes Schlüsselerlebnis. Sie weiß, dass viele Frauen in afrikanischen Ländern sich und ihre Kinder nur mühsam durch das Leben bringen können – die Armut ist groß. Und auf der anderen Seite sind ihr die Plastiktüten, die in der neuen Heimat Deutschland verpönt sind, ein Dorn im Auge. In diesem Moment beschließt Schwarze, zu helfen. Sie räumt die Garage ihres Hauses in Taroudannt aus, kauft vier Nähmaschinen, Stoff und Faden, und fragt dann die Frauen in Not, ob sie Einkaufsbeutel nähen möchten. Viele stimmen dankbar zu. 20 Frauen beteiligten sich an der Aufgabe, bunte Einkaufsbeutel herzustellen. Schwarze gründet eine Kooperative und meldet ein Gewerbe an. Die Frauen nähen schlichte, lange zu gebrauchende Stoffbeutel, die in Marokko 50 Cent kosten. Das örtliche Fernsehen wird auf die Initiative aufmerksam und sendet einen Beitrag. Viele Einkaufsbeutel werden auch kunstvoll bestickt, um sie für mehr Geld verkaufen zu können.

Umweltbewusstsein wenig ausgeprägt

Doch dann muss Aicha Schwarze feststellen, dass es in Marokko keinen Markt für die Einkaufsbeutel gibt. Das Umweltbewusstsein ist in Taroudannt so wenig ausgeprägt, dass kein Mensch einen Stoffbeutel kauft, obwohl er dort nur zehn Cent teurer ist als die bekannte Plastiktüte. Umwelt sei dort völlig unwichtig, sagt Aicha Schwarze. Außerdem boykottierten die Firmen, die bisher die Frauen mit Plastiktüten versorgten, das Vorhaben zusätzlich. Aicha muss die Zahl der Näherinnen reduzieren.

Suche nach neuen Absatzmärkten

Sie sucht neue Absatzmärkte, um Aufträge für die Frauen zu bekommen. Die Kooperation trägt den arabischen Namen „Sanaat Houara“, was auf Deutsch „Idee des Dorfes“ heißt. Dennoch liegt Schwarzes Hoffnung, die praktischen Beutel zu verkaufen, nun hier am Hochrhein. Mit Hochdruck arbeitet sie derzeit daran, ihr Projekt bekanntzumachen, um Käufer für die bunten Beutel zu finden. Ein erster Versuch war die Präsentation der Einkaufsbeutel auf dem Rheinfelder Weihnachtsmarkt. „Wir hatten extra viele grüne und rote Beutel, also in den Weihnachtsfarben, für 1,50 Euro genäht“, sagt die engagierte Marokkanerin lachend. Geplant ist morgen, Samstag, 14. Dezember, vormittags ein Auftritt beim Internationalen Frauenfrühstück im Treffpunkt Gambrinus und für nachmittags die Teilnahme am Weihnachtsfest des Freundeskreises Asyl im Bürgersaal mit einer Kindermodenschau.

Außerdem hat sich Schwarze überlegt, dass die Frauen auch andere Produkte wie Sonnensegel aus gebrauchtem Stoff nähen könnten. Sie versammelt auch in Deutschland Freunde um sich, die ihre Kooperative unterstützen, um den Frauen in Marokko ein Einkommen zu sichern. Anette Lohmann, die für die Grünen im Gemeinderat sitzt, kündigte an, dass für das Jahr 2020 die Gründung eines Freundeskreises geplant ist, der die Kooperative dauerhaft über Spenden unterstützt. Das Logo für diesen Verein steht schon fest: „MD“für Marokkanisch-Deutsche Kooperative.