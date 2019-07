von Verena Pichler

Die andauernde Hitze setzt Mensch zu und auch Material: Aktuell ist die Abbiegespur auf der B 34 Richtung Karlsruhe verkürzt und mit Baken gesperrt, weil sich vor einigen Tagen Blasen im Asphalt gebildet haben. Zudem gilt auf dem Brückenabschnitt Tempo 30. Der Verkehr von Rheinfelden nach Grenzach-Wyhlen wird die nächsten Tage über die Abbiegespur geführt.

An der Fahrbahndecke liegt es nicht

„Die Blasen sind erstmals im vergangenen Sommer aufgetreten“, erklärt Mathias Henrich, Pressesprecher im zuständigen Regierungspräsidium Freiburg. Nun seien am Montag erneut Blasen aufgefallen, weshalb das RP die Straßenmeisterei beauftragt habe, den Bereich abzusperren und vorläufig Tempo 30 anzuordnen. Eines schließen die Fachleute aus: Es liegt nicht an der Fahrbahndecke, die erst vor zwei Jahren erneuert wurde, das Problem muss tiefer liegen. Deshalb werde es am Dienstag genauere Untersuchungen geben.

Möglicherweise ist Wasser die Ursache

Insgesamt sind drei Blasen aufgetreten. „Eine davon ist schon geplatzt, eine droht zu platzen, nur die dritte ist so klein, das sie keine Probleme verursachen wird“, so Henrich weiter. Ob tatsächlich die Hitze allein die Ursache ist, oder sie mitwirkt, kann Henrich jetzt noch nicht sagen. „Möglich ist, dass Wasser in tieferliegende Risse eingedrungen ist.“ Dehne sich dieses dann aufgrund der Temperatur aus oder bilde Dampf, kann es zu Verwerfungen an der Oberfläche kommen.

Weitere Schäden auf Bundesstraßen im Regierungsbezirk sind Henrich nicht bekannt. Ob auf Gemeindestraßen ebenfalls hitzebedingte Schäden aufgefallen sind, war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.