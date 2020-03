von Elena Borchers

Die fünfte Rheinfelder Präventionsdekade startet am 17. März. 22 soziale Einrichtungen aus Stadt und Umgebung bieten innerhalb von zehn Tagen 48 Aktionen und Veranstaltungen rund um das Thema Glück an. Die Angebote richten sich vor allem, aber nicht ausschließlich, an Kinder und Jugendliche. Auch Erwachsene werden etwa mit Schulungen oder bei einem gemeinsamen „Glückstag“ in der Innenstadt angesprochen.

Das Thema

„Unser Ziel ist es, dass das Thema Glück für zehn Tage in aller Munde ist“, erklärt Anna-Katharina Hinnah vom Jugendreferat bei einem Pressetermin mit der Steuerungsgruppe der Präventionsdekade.

Seit 2015, als die erste Präventionsdekade stattfand, gehören zu diesem Team neben Hinnah auch Andreas Kramer, Leiter des Jugendreferats, die Schulsozialarbeiter Markus Schwarz und Martina Uehlin, Christine Tortomasi von der Quartiersarbeit und Bürgermeisterin Diana Stöcker. Aktuell ist auch David Schmidt, Student im Jugendreferat, mit dabei.

In diesem Jahr hat sich das Team ein spezielles Motto ausgedacht, das im ersten Moment nicht so recht zum Thema Prävention passen mag. Hinnah erklärt, wie es dazu kam: „Die Themen der vergangenen Jahre waren etwa Sucht, Gewalt und Demokratieverdrossenheit.

Dieses Mal haben wir überlegt, wie es möglich sein kann, dass Kinder und Jugendliche gar nicht erst in solch negative Kreisläufe geraten.“ Eine gute Voraussetzung dafür wäre es doch, glücklich aufzuwachsen und frühzeitig zu erlernen, was Glück bedeutet, so der Gedanke der Steuerungsgruppe.

Die Angebote

Und so befassen sich alle 48 Angebote im Rahmen der Präventionsdekade mit diesem Thema. Schon im Vorfeld etwa haben Schüler Bilder zum Thema Glück gemalt. Die besten sollen bei der Auftaktveranstaltung am Dienstag, 17. März, prämiert werden.

Schüler der Gemeinschaftsschule haben Glückblumen aus Holz gebastelt, die sie an verschiedene Einrichtungen übergeben werden. In der Stadtbibliothek gibt es eine Ausstellung von Medien zum Thema, im Jugendhaus können Kinder Glückskekse backen und Glücksfänger basteln, im Tutti Kiesi wird ein echter Glücksesel unterwegs sein.

Die Leuchtturm Diakonie Kisel Lörrach bietet Gespräche für Kinder und Jugendliche an, deren Eltern an einer Sucht oder einer psychischen Erkrankung leiden. „Wir wollen auch Erwachsene in das Thema einbeziehen, darum gibt es Schulungen für Eltern, Ehrenamtliche und Fachkräfte“, erzählt Hinnah. Darin wird vermittelt, wie man Glücksspielsucht erkennen und vermeiden kann. Am Freitag, 20. März, ist ein großer Aktionstag in der Innenstadt mit Glücksrad, Flashmob und weiteren Angeboten geplant.

Ob alle Veranstaltungen durchgeführt werden können, ist aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Corona-Prävention jedoch nicht ganz sicher. „Momentan ist davon auszugehen, dass alle Angebote stattfinden“, sagte Andreas Kramer am Montag auf Nachfrage.

„Bei den Auftaktveranstaltungen dürfen jedoch nicht mehr als 150 Personen teilnehmen.“ Ansonsten gelten auch für die Angebote rund um die Präventionsdekade die Vorgaben der Stadt zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus (wir berichteten). „Wenn sich die Lage verschärft, werden wir uns natürlich anpassen“, erklärt Kramer.

Der Zeitplan

Von 2015 bis 2018 fand jedes Jahr eine Präventionsdekade statt. Im Jahr 2019 gab es erstmals keine. Auch künftig wird die Reihe im zweijährigen Rhythmus angeboten. „Die Vorbereitung ist jedes Jahr sehr anspruchsvoll und wir schaffen es nicht, jedes Jahr eine Präventionsdekade durchzuführen“, erklärt Schulsozialarbeiter Andreas Schwarz.

Die Jahre ohne Präventionsdekade sollen dennoch sinnvoll genutzt werden. „Auch da werden wir das Thema der vergangenen Dekade immer wieder aufgreifen, außerdem nutzen wir die Zeit, um die neue Dekade vorzubereiten.“