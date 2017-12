Rheinfelden Polizei zieht drei Luxusautos aus dem Verkehr

Einer aufmerksamen Streife des Polizeireviers fielen am Freitagabend auf der B 316 drei hochwertige Autos mit französischen Kennzeichen auf.

Die Streife verfolgte den Porsche Cayenne, einen Audi Q5 und einen BMW M5 und hielt sie in Inzlingen an. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an allen drei Autos Kennzeichen mit der gleichen französischen Zulassungsnummer angebracht waren.

Im Rahmen der Abklärungen, so teilt die Polizei mit, stellte sich heraus, dass die Autos nicht versichert waren. Wie sich zeigte, hatten die drei Fahrer die hochwertig ausgestatteten Luxusautos von der Schweiz nach Deutschland eingeführt, ohne die Fahrzeuge zu versteuern. Zwei der Fahrer hatten zudem keinen Führerschein.

Mit Mitarbeitern des Zolls wurden die Luxusautos beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Fahrer erhalten Strafanzeigen.