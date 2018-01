Rheinfelden Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall auf der Müßmattstraße

Nach einem Unfall zwischen einem Sattelzug und einem Nissan-Kastenwagen sucht die Polizei in Rheinfelden den Fahrer eines dunklen Kleinwagens (ähnlich einem Smart) als Zeugen.

Gegen 12 Uhr befuhr der Fahrer eines weißen Sattelzugs die Müßmattstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Römerstraße beabsichtigte er, sein Fahrzeug zu wenden, um anschließend seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung fortzusetzen.

Im Zuge des Wendemanövers kam es zu einer Kollision mit einem hinterher fahrenden weißen Nissan Kastenwagen, dessen Fahrer bereits zum Überholen angesetzt hatte.

Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Die beiden Unfallbeteiligten gaben an, dass sich unmittelbar vor dem Unfall ein kleines, dunkles Fahrzeug zwischen ihren beiden Fahrzeugen befunden haben soll, das in Richtung Nollingen fuhr und in die Römerstraße abgebogen sei.

Da der Fahrer dieses Kleinwagens möglicherweise Angaben zum genauen Unfallhergang machen kann, wird dieser gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden (07623/74040).