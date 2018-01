Rheinfelden Polizei sucht Nachwuchs: Welche Anforderungen Bewerber erfüllen müssen

Interview mit Jürgen Walliser, Einstellungsberater bei der Polizei, über die Infoveranstaltung im Rheinfelder Revier am 6. Februar.

Herr Walliser, zuletzt waren Sie im vergangenen Juli in Rheinfelden, rund 20 Interessierte kamen zu dem Infonachmittag. Wie viele haben sich tatsächlich beworben?

Wenn ich mich recht erinnere, waren es um die fünf Bewerbungen und fast alle haben es auch gepackt. Grundsätzlich sind diese Veranstaltungen sehr wichtig für uns, weil wir viele Bewerber brauchen, um eine gute Auswahl zu haben.

Wer kommt denn in der Regel zu den Infotagen?

Hauptsächlich sind es junge Menschen, die kurz vorm Schulabschluss stehen und sich über den Beruf informieren wollen. Es kommen aber auch Ältere, die vielleicht schon ein Studium absolviert haben oder in einem Beruf tätig sind, der ihnen aber keine Freude mehr macht. Oder von dem sie sich nicht vorstellen können, ihn noch 30 Jahre auszuüben.

Sie hingegen sind seit mehr als 30 Jahren Polizist.

Ja, und ich war schon in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig: Ich war bei der Autobahnpolizei, bei der Einsatzhundertschaft, Dienstgruppenleiter, beim Ermittlungsdienst und in verschiedenen Ermittlungsgruppen.

Damit sind Sie ja der passende Ansprechpartner, um die Vielfältigkeit des Berufs zu bezeugen.

(lacht) Ja, das stimmt wohl. Und der Beruf ist wirklich spannend, man hat viele Möglichkeiten. Das versuche ich den Interessierten zu vermitteln.

Welche Eigenschaften sollten die Bewerber mitbringen?

Vor allen Dingen Teamfähigkeit, schließlich ist man nie alleine unterwegs. Kommunikativ sollten die Bewerber sein, denn, egal für welchen Bereich man sich entscheidet: Die Menschen wenden sich mit einem Problem an uns, das wir versuchen zu lösen. Deshalb beinhaltet die Ausbildung zum Beispiel auch Gesprächsführung und Psychologie.

Gibt es auch Ausschlusskriterien?

Ja. Zum Beispiel darf man noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein, die körperliche Fitness wird überprüft und man muss mindestens 1,60 Meter groß sein. Es gibt auch Altersbeschränkungen.

Ich werde dieses Jahr 33, könnte ich mich noch bewerben?

Aktuell liegt die Altersgrenze bei 30 Jahren, sie wird aber wohl angehoben auf 32 bis 33 Jahre. Wichtig zu wissen: Es gilt das Alter bei der Einstellung, nicht bei der Bewerbung. Das Mindestalter liegt noch bei 16,5 Jahren, das soll auf 17 Jahre steigen.

Das ist noch sehr jung. Kommen zu den Infoveranstaltungen auch Eltern mit?

Ja, wir laden sie sogar explizit dazu ein. Ich habe selbst eine Tochter im Teenageralter und würde zu so einer Berufsinformation auch mitkommen.

Welche Fragen stellen denn die Eltern oder welche Sorgen haben sie?

Sorge macht vielen, dass der Respekt gegenüber Polizisten immer mehr abnimmt. Interessanterweise stellen häufig die Eltern die Frage nach den Verdienstmöglichkeiten oder den Besonderheiten des Beamtenstatus.

Zur Person

Jürgen Walliser ist 53 Jahre alt und arbeitet seit gut einem Jahr als Einstellungsberater. Zuvor war er unter anderem beim Revier Weil am Rhein und der Autobahnpolizei tätig. Der Infotag findet am Dienstag, 6. Februar, um 15 Uhr im Polizeirevier statt. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail (freiburg.berufsinfo@polizei.bwl.de) oder per Telefon 07621/176157.