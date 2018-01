Rheinfelden Polizei ist für Fasnacht gerüstet

Revierleiter Siegfried Oßwald sieht der Hochzeit der Fasnacht im Saal und auf den Straßen unaufgeregt entgegen. Bei den ersten Großveranstaltungen blieb es „eher ruhig“, die Polizei musste keine Herausforderungen bewältigen.

Schlägereien kommen kaum mehr vor. Das ist auch ein Verdienst der Veranstalter. Sie haben dazu gelernt. Das Umdenken, sagt Oßwald, zeige große Erfolge: „Die Fasnacht ist nicht mehr zu vergleichen“ mit der vor zehn Jahren.

Das schreibt Oßwald auch dem Aufklärungserfolg von Polizei und städtischem Ordnungsamt zu, das ein wichtiger und verlässlicher Partner sei, damit Großveranstaltungen reibungslos ablaufen. Heute muss sich die Rheinfelder Polizei nicht mehr vor den Hallen aufstellen, damit nichts aus dem Ruder läuft. Für die Cliquen sei es „heute eine Selbstverständlichkeit“, selbst für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. „Da hat ein Riesenwandel stattgefunden“, lobt der Revierleiter. Die Polizei lässt sich nur noch im Rahmen ihrer Streifentätigkeit sehen, denn erfahrungsgemäß „ist das Umfeld interessant“, heißt es dazu. Auch zum Jugendschutz genügen Stichproben.

Wie die Cliquen auch heißen, die Guggenbälle und Programmabende ausrichten, sie nehmen es nach polizeilichen Erfahrung mit ihrer Verantwortung als Veranstalter ernst. „Die Aufklärungsveranstaltungen haben gewirkt“, freut sich Oßwald zu den koordiniert ablaufenden Veranstaltungen. Ein Übriges leisten Aufenthaltsverbote nach Platzverweisen durch das Ordnungsamt als polizeirechtliche Maßnahme. Das heißt: Wer schon sehr aggressiv aufgefallen ist, kommt gar nicht mehr hinein. Die Revierleitung nimmt als Erfahrung mit, dass Polizei und Fasnächtler an einem Strang ziehen, denn die Veranstalter „wollen ein tolles Fest und Geld verdienen damit“. Störer tragen dazu nicht bei, deshalb passen die Veranstalter auch verstärkt auf, dass Besucher nicht vor der Tür nachtanken.

Dennoch wird die Polizei gefordert, auch bei den Veranstaltungen im Freien ab dem Schmutzigen Dunschdig. Jeder, der nicht im Urlaub ist, hat irgendwann Dienst, denn wir sind kräftig ausgelastet“, betont Oßwald mit Blick auf weniger als 50 Polizisten. Die Sollstärke 57 steht nur auf dem Papier.

Für den Umzug am Fasnachtssonntag durch Rheinfelden mit breitem Publikumsandrang werden dennoch keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Bisher ist der „Rheinfelder Umzug ein reiner Verkehrseinsatz“, meint Oßwald. Zwischenfälle, die die öffentliche Ordnung in Gefahr bringen, habe es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Um abzuschätzen, was zu erwarten ist, gibt es aber immer einen Beurteilungsprozess. An ihm ist das Ordnungsamt ebenso beteiligt wie das Polizeipräsidium. Bisher sind am Hochrhein aber keine Horden aufgefallen, die auf Krawall gebürstet sind. „So etwas kennen wir nicht“, heißt es dazu. Weiter vorne beim Gefährdungspotenzial wird aber der Nachtumzug in Grenzach-Wyhlen am 12. Februar bewertet. Dort versammeln sich im Unterschied zu den mehr lokalen Sonntagsumzügen dann auch viele Auswärtige. Das birgt ein anderes Spannungsfeld, auf das die Polizei zu achten hat.