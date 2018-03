Rheinfelden Pferdepension in Degerfelden darf gebaut werden

Rheinfelden: Genehmigung für das Projekt liegt nach langem Hin und Her vor. Antragsteller wioll Herberge für alte und ausgemusterte Pferde errichten

Degerfelden (ebi) Die Baugenehmigung für die seit Jahren geplante Pferdepension für alte Pferde in Degerfelden ist nun erteilt worden. Das hat Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser in der Sitzung des Ortschaftsrats am Dienstagabend bekanntgegeben. Der Degerfelder Stefan Birlin hatte bereits vor mehr als fünf Jahren mit der Planung für den Hof begonnen, der auf dem Flachland hinter der Sägemühle beim Hagenbach entstehen soll. Birlin möchte dort aus dem Reitbetrieb ausgemusterte und alte Pferde beherbergen. Das Landratsamt hatte das landwirtschaftliche Projekt 2015 aber zunächst an der geplanten Stelle für nicht genehmigunsfähig erklärt. Das Grundstück befindet sich im Landschaftsschutzgebiet Dinkelberg und die Behördenvertreter hatten befürchtet, dass Flächen und Quellen durch Trittschäden zerstört werden könnten.

Nun ist der Bebauungsplan jedoch mit zahlreichen Auflagen genehmigt worden. Unter anderem muss Birlin als Ausgleich ein Reptilienhabitat anlegen. Vor allem Christian Rooks, Leiter der Baurechtsabteilung, und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hätten sich dafür eingesetzt, das Projekt nun durchzusetzen, so Birlin. „Ich warte nur noch auf den roten Punkt, dann geht es los.“ Er hofft, bereits im Sommer die ersten Tiere aufnehmen zu können. Die 56 auf 20 Meter große Stallhalle habe er bereits vor vier Jahren gekauft, sobald das Fundament gegossen sei, könne sie aufgestellt werden.

Zunächst hat Birlin dann Platz für 25 Pferde. Da er für die Stellplätze Miete verlangen wird, handelt es sich nicht um einen Gnadenhof im eigentlichen Sinn. Ein solcher müsste sich komplett aus Spenden finanzieren. Vom Tierschutzverein und anderen habe Birlin bereits unverbindliche Anfragen zur Aufnahme von Pferden erhalten, teilt der auf Anfrage mit.

Darüber hinaus erhielten auch die Degerfelder Räte, ebenso wie die Hertener, die Mitteilung, dass die Landstraße 139 zwischen Herten und Degerfelden saniert und teilweise verbreitert werden soll. Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser bezeichnete die Pläne des Regierungspräsidiums Freiburg als sehr positiv.

Bei der vom Ortschaftsrat geforderten Erhöhung der Stellplatzverpflichtungen in Degerfelden bereitet die Verwaltung nun eine einmonatige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vor. Die Degerfelder Räte hatten für den Ortsteil wegen der schwierigen Parksituation bereits bei einer Wohnung von mehr als 80 Quadratmetern Größe zwei Stellplätze für Autos gefordert. Normalerweise gilt diese Regelung in Rheinfelden für Wohnungen ab 100 Quadratmeter.