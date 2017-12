Rheinfelden Pfarrer über ihre Weihnachtspredigten: Jede Predigt ist gleich wichtig

Zwei Pfarrer und ein Vikar erzählen, wie sie die Themen für die Weihnachtspredigt finden und ob sie in der Gestaltung frei sind.

Auch in diesem Jahr finden wieder zahlreiche Gottesdienste, Krippenspiele und Christmetten in und um Rheinfelden statt. Aber wie entsteht eigentlich eine richtige Weihnachtspredigt? Und worum geht es in den Predigten rund um Heiligabend? Wir haben uns einmal umgehört.

Vikar Christian Wolff (katholische Seelsorgeeinheit Rheinfelden): „Das Überthema meiner Predigten dieses Jahr wird Heimat sein. Darauf aufmerksam geworden bin ich, weil ich in den letzten Wochen die Beobachtung gemacht habe, dass viele Menschen sich an Weihnachten auf ihre Kindheit besinnen. Zum Beispiel darauf, wie sie früher Weihnachten gefeiert haben und im Schnee zur Kirche gelaufen sind. Meine persönliche Anregung ist es, nicht jedes Jahr an Weihnachten immer dasselbe zu tun, sondern den Fokus auf das Neue zu legen. Es soll also nicht nur darum gehen, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, sondern darum, dass Gott uns an Weihnachten ja auch etwas Neues schenken will. Was fest ist, sind die Bibeltexte, die vorgelesen werden. Zum Beispiel die klassische Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium während der Christmette.

Die Texte bilden dann oft eine Grundlage, an der man sich ein wenig orientieren kann. Bei der genauen Predigt sind wir in der Gestaltung aber relativ frei. An sich ist eine Predigt auch nicht wichtiger als eine andere. An Weihnachten kommt aber die Besonderheit dazu, dass meist mehr Menschen in die Kirche kommen und die Predigt eine höhere Reichweite hat als sonst.“

Pfarrer Joachim Kruse (evangelische Christusgemeinde Rheinfelden): „An Heiligabend gestalten wir diesem Jahr zum ersten Mal einen Krabbelgottesdienst, in dem die Weihnachtsgeschichte nur in Geräuschen erzählt wird. Das Motto heißt: Hört, was ist da in der Stille der Nacht? So eine richtige Predigt gibt es da natürlich nicht, aber zwischendrin werden auch Lieder und Gedanken durch die Geschichte führen. Ich begleite dieses Jahr unter anderem die Christvesper in Warmbach und den Gottesdienst in der Christuskirche zusammen mit dem Young-Voices-Chor.

Meine Predigt dort handelt lediglich von drei Worten: „Fürchtet euch nicht“. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr das Thema Unsicherheit für viele Menschen sehr wichtig ist. Für mich lautet deshalb die zentrale Botschaft, dass man sowohl einander als auch auf Gott vertrauen kann – darauf, dass selbst eine Welt, die von Klimawandel, Terror und verrückten Politikern geplagt wird, von Gott gehalten wird.“

Pfarrer Armin Strenzl (altkatholische Gemeinde Hochrhein-Wiesental): „In meiner diesjährigen Predigt geht es hauptsächlich um das Ankommen und das Dazugehören. Sie dreht sich um den Satz „Weil in der Herberge kein Platz für sie war“ aus dem Weihnachtsevangelium. Dahinter steht die Frage, wie wir es schaffen können, diesen Satz umzudrehen – also unseren Teil dazu beizutragen, dass es für alle Menschen genug Platz in der Herberge gibt.

Wie schnell ich auf relevante Themen für eine Predigt stoße, ist immer unterschiedlich. Manchmal weiß ich schon Monate vorher, was ich sagen möchte – es kann aber auch passieren, dass mir drei Tage davor noch nichts in den Sinn gekommen ist. Auf das Thema der Weihnachtspredigt bin ich gestoßen, als ich vor einigen Tagen einen Artikel über Richard Brox und sein Buch „Kein Dach über dem Leben“ gelesen habe. Im Buch erzählt Brox seine Lebensgeschichte und wie er 30 Jahre als Obdachloser auf der Straße gelebt hat. In der Beschäftigung mit Brox Geschichte bin ich dann im Weihnachtsevangelium auf den Satz gestoßen „Weil in der Herberge kein Platz für sie war“ und habe beschlossen, meine Predigt diesem Thema zu widmen.

Für mich wird außerdem immer wieder deutlich, dass jede Predigt gleich wichtig ist. Jeder Schrifttext hat ja seine eigene, wertvolle Bedeutung, deshalb kann man nicht sagen, dass eine Botschaft wichtiger als die andere wäre.“