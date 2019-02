von Ingrid Böhm-Jacob

Die Terminkalender der evangelischen Pfarrer in den vier Gemeinden sind prall gefüllt. Aber es sind nicht nur Gottesdienste, die sie fordern. Verlässt ein Pfarrer seine Gemeinde, reißt dies eine große Lücke, und die Kollegen und aktiven Gemeindemitglieder sind zusätzlich gefordert. Ob dies auch auf dem Dinkelberg der Fall sein wird, ist offen. Pfarrer Ivo Bäder-Butschle, der seit 15 Jahren für rund 1750 Gemeindeglieder in Karsau, Minseln, Eichsel und Adelhausen zuständig ist, hofft, dass keine längere Vakanz entsteht, wenn er im September nach Rötteln wechselt.

Pfarrer sollen keine Dauerstelle besetzen

„Ich bin schon lange da“, meint der promovierte Theologe auf die Frage, welches Motiv er zum Wechseln hat. Tatsächlich ist es in der badischen Landeskirche üblich, dass diese nach etwa zwölf Jahren an einem Ort wünscht, dass mit dem Pfarrer über eine neue Aufgabe in einer anderen Gemeinde gesprochen wird. Damit soll gewährleistet bleiben, dass neuer Schwung ins kirchliche Leben kommt, und Pfarrer keine Dauerstelle besetzen, sagt dazu Joachim Kruse.

Aufgaben über das Wirken in der Gemeinde

Der Pfarrer der Christusgemeinde ist auch Vorsitzender des Kirchengemeinderats in Rheinfelden und damit mit einer verantwortlichen Zusatzaufgabe betraut. Kirchliche Aufgaben über das Wirken in der Gemeinde hinaus übernimmt grundsätzlich jeder Pfarrer, entweder als Mitglied im kirchlichen Bauausschuss oder im Bereich Diakonie und Kindergärten oder im Hauptausschuss für die Finanzen.

Er hat das Gemeindeleben geprägt

Kruse als Vorsitzender des Kirchengemeinderats hat den Überblick über das gesamte Geschehen in seiner Gemeinde, und ist damit auch gefragt, wenn es um die Zukunft der Johannesgemeinde geht, der Bäder-Butschle vorsteht. Zum 1. September wird Ivo Bäder-Butschle die von ihm gewählte Pfarrerstelle in Rötteln annehmen, obwohl er auf dem Dinkelberg „eine gute Gemeinde“ habe. In seiner 15-jährigen Amtszeit hat der 48-Jährige das Gemeindeleben mit einer breit aufgestellten Jugendarbeit und viel Musik im Gemeindeleben geprägt.

Eine erfolgreiche Konfirmandenarbeit

Eine erfolgreiche Konfirmandenarbeit hat er mit einem Teamer-System umgesetzt. Das heißt: Aus ehemaligen Konfirmanden-Jahrgängen finden sich ältere Verantwortliche, die sich wieder für die Konfirmanden engagieren. Bäder-Butschle freut sich, dass damit immer wieder junge Leute ins Gemeindeleben wachsen.

Band mit über zehn Mitgliedern

Zu Anfang habe diese Team-Idee umzusetzen Mehrarbeit bedeutet, mittlerweile sieht er, dass daraus ein „Selbstläufer“ geworden ist mit der guten Erfahrung, dass wer sich engagiert, auch dabei bleibe. Auch der Aufbau einer Band mit über zehn Mitgliedern, die in Gottesdiensten spielt, geht auf ihn zurück: „Ich mache selber gerne Musik." Im Wechsel hält Bäder-Butschle in den Kirchen in Karsau und Minseln, gelegentlich in Eichsel, mal traditionell und manchmal alternativ Gottesdienst: „Das ist so über die Jahre gewachsen."

Chancen zur Neuausrichtung

Die Johannesgemeinde ist geografisch über vier Ortsteile zersplittert. Somit besteht eine Aufgabe darin, stets Veranstaltungen zu finden, die die Menschen zusammenführen. Auf die Ankündigung, im Sommer den Dinkelberg mit Frau und zwei Kindern zu verlassen, hat Bäder-Butschle unterschiedliche Reaktionen erlebt. In Rötteln bleibt er im Kirchenbezirk, ihn erwartet eine Gemeinde mit „Tradition und Geschichte“. Für die Johannesgemeinde verbindet er mit dem Umbruch auch Chancen, sich neu auszurichten: „Es ist auch gut, wenn man nicht ewig bleibt." Auf jeden Fall wird er den Umbruch mitgestalten. Er hofft auf eine kurze Vakanz wie zuletzt in der Paulusgemeinde, in der seit September Beatrix Firsching wirkt, wohl wissend, dass ohne Pfarrer die Ehrenamtlichen mehr machen müssen.

Stellenausschreibung im kirchlichen Amtsblatt

Das kann Joachim Kruse aus der Erfahrung mit der Paulusgemeinde nur bestätigen. Der Ältestenkreis der Johannesgemeinde ist schon bei der Stellenausschreibung, die im kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht wird. Zusätzliche Arbeit komme in jedem Fall auf ihn und die Kollegen zu, erwartet Kruse. Aber bei den Gottesdiensten sei auch mit Prädikanten aus der Region zu rechnen, denn alles können drei örtliche Pfarrer nicht leisten, die auch noch für Beerdigungen, Konfirmandenunterricht zuständig sind, und in den Schulen Religion lehren.

Dekanin Bärbel Schäfer im Prozess eingebunden

Schon jetzt hält Kruse „die Situation für ein wenig angespannt“. Denn Pfarrerin Miranda de Schepper von der Petrusgemeinde in Herten ist bereits bei der Vakanzvertretung in Wyhlen gefordert. „Wenn der Dinkelberg vakant ist, haben wir gut zu tun“, ahnt Kruse. Dekanin Bärbel Schäfer ist deshalb schon eingebunden in den Findungsprozess, um einen Pfarrer für die Vakanzvertretung zu finden.