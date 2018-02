Rheinfelden Pfarrer Detlef Lienau: "Das Pilgern prägt auch meine Religiösität"

Der Rheinfelder Geistliche hat in Pilgerreisen auch einen Ansatz zum Klimaschutz gefunden. Er referiert am Donnerstag, 22. Februar, 18.30 Uhr, in der Volkshochschule zum Thema "Pilgern, gut für das Klima"

Herr Lienau, jeder kann auf vielfältige Weise zum Klimaschutz beitragen, aber Klimaschutz unter dem Aspekt des Pilgerns wird selten genannt. Ohne Ihrem Vortrag etwas vorweg zu nehmen, können Sie schon sagen, wie Sie diese Sichtweise ihren Zuhörern vermitteln werden?

Klimaschutz wird meist auf technische Lösungen reduziert, etwa Solarzellen oder ökologischer Verkehr. Aber ich glaube, dass wir mit technischen Lösungen allein das Problem nicht in den Griff bekommen. Bestes Beispiel: das Auto. Hier wird die Technik immer sparsamer, aber wenn die Leute immer schwere Wagen haben und immer mehr fahren, wird die sparsamere Technik wieder wettgemacht. Es braucht neben der technischen Optimierung auch eine Verhaltensänderung der Menschen. Dazu kann Pilgern helfen. Beim Pilgern können wir uns als Teil eines Lebenszusammenhangs sehen. Und wenn ich mich als ein Ganzes der Lebenszugehörigkeit erfahre, führt es dazu, dass ich meine Mitwelt nicht mehr zerstörerisch ausbeute.

Wie sind Sie zum Pilgern gekommen?

Ich bin schon immer gerne gereist. Es ist mir aber auch ganz wichtig, dem Leben ein Ziel zu geben. Das macht meines Erachtens das Pilgern aus: Das Normale zu verlassen und auf ein Ziel zuzugehen. Ich vertiefe dies auch in meinen Büchern. Mein drittes Buch ist gerade gedruckt, und mit etwas Glück habe ich es am Donnerstag dabei. Darin geht es um Besinnung und Meditation für Pilger, um eine Haltungsänderung anzuregen, sie zu intensivieren und nachhaltig zu machen.

Wo sind Sie schon überall gepilgert und wie viele Kilometer haben Sie dabei zurückgelegt?

Ich mache vor allem Pilgerwanderungen auf dem Jakobsweg in Spanien und Frankreich sowie auf dem Franziskusweg in Italien. Bislang war ich mit etwa 20 Gruppen je zwei Wochen unterwegs, das sind geschätzte 5000 Kilometer. Einschließlich den privaten Pilgerwanderungen mit den Kindern, dann aber auf regionalen Wegen, sei es in der Schweiz, Lüneburger Heide oder im Schwarzwald kommen noch etliche Kilometer dazu. In diesem Sommer freue ich mich ganz besonders auf eine Pilgertour in Nordspanien auf dem Küstenweg Camino del Norte. Wir wandern entlang der Steilküste oder am Strand und baden im Meer – so etwas habe ich bisher noch nicht gemacht.

Gibt es neben der Bewegung und Meditation in der Natur noch mehr, womit das Pilgern Ihr Leben bereichert?

Ich bin viel zu Vorträgen über das Pilgern unterwegs und verfasse Aufsätze – das Nachdenken über das Pilgern ist mir wichtig. Pilgern prägt auch meine Religiosität. Hinzu kommt, dass Gruppenleitung zwar harte Arbeit bedeutet, aber es ist zugleich meine jährliche Auszeit. Gerade Herausforderungen, wenn das Wetter nass und kalt ist, oder wir uns verlaufen, bieten eine gute Gelegenheit zum persönlichen Wachstum.

Ist Pilgern für jeden geeignet, welche Voraussetzungen sind wichtig?

Ich würde es als Wandern plus bezeichnen, denn es eignet sich für alle, die sich dabei bewusst mit grundsätzlichen Lebensfragen beschäftigen wollen; das macht das Pilgern aus. Meine Pilgerwanderungen wollen herausfordernd sein. Man braucht die Bereitschaft, sich herausfordern zu lassen, sollte mental, körperlich fit sein und offen für Überraschungen, dann zum Beispiel, wenn nicht sicher ist, wo wir schlafen werden. Das Alter in meinen Gruppen liegt zwischen 50 und 70 Jahren. Viele der Teilnehmer kommen von weit her.

Wie würden Sie Menschen zum Pilgern animieren?

Viele Menschen haben das Gefühl, in der Alltagsmühle gefangen zu sein und kommen gedanklich nicht raus. Ihnen bietet meine Art zu pilgern die Chance, auf Abstand zum Alltag zu gehen, sich selbst anders zu erleben. Pilgern verändert die Menschen nachhaltig, sie können sich neu orientieren. Wenn man viel draußen unterwegs ist, erfahre ich mich körperlich anders. Es ist aber kein Automatismus, sondern hängt sehr davon ab, wie man pilgert. Ich kann Pilgern nur empfehlen.

Zur Person

Detlef Lienau (50) ist Pfarrer, verheiratet und hat drei Kinder. Seit 2005 lebt er in der Kommunität Beuggen. Er arbeitet als Theologischer Studienleiter bei der Mission 21 in Basel und ist Pilgerbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Baden. Er führt seit 15 Jahren Pilgerreisen durch.