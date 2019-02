von Leony Stabla

Wer lange Haare hat, der weiß: Sich einen komplett neuen Look zu verpassen, braucht viel Mut. Haare, die über Jahre hinweg gewachsen sind, fallen binnen Sekunden der Schere zum Opfer. Da hilft das Wissen, dass man mit diesen Haaren auch Gutes tun kann. So ging es Patrizia Rufle, die ihren rund 35 Zentimeter langen Zopf im Zweithaarstudio Vetterlein für den guten Zweck abschneiden ließ.

Schon einmal vom langen Haar getrennt

Schon vor ein paar Jahren habe sie ihr langes Haar abgeschnitten, erinnert sich die 34-Jährige, damals habe eine Auszubildende sie gefragt, ob sie sich den Zopf zum Üben mitnehmen dürfe. „Es hat mich sehr gefreut, dass noch jemand etwas damit anfangen kann“, sagt Rufle.

Ein spannender Moment für Kundin und Friseur: Der Zopf fällt. | Bild: Leony Stabla

Rheinfelderin wird Bedeutung bewusst

Erst, als ihre Mutter im vergangenen Jahr an Krebs erkrankte, wurde ihr bewusst, was für eine Bedeutung Haare hätten. Sie sind ein Zeichen nach außen. „Ich verstehe, dass man sich trotz Krankheit gut fühlen möchte, und dass man verhindern möchte, dass jeder einem die Krankheit ansieht.“

Haare von drei Menschen für eine Perücke

Das ist etwas, dass Thomas Vetterlein in seinem Zweithaarstudio täglich erlebt. Oft kämen dorthin auch Verwandte, die ihre Haare für die Perücke eines erkrankten Familienmitglieds spenden möchten. „Doch so einfach ist das leider nicht“, erklärt Vetterlein. Um eine Perücke zu fertigen, reichten die Haare eines Menschen nicht aus. Vielmehr braucht es die Haare von drei Menschen.

Ähnliche Eigenschaften und gleiche Qualität

Die Auswahl an Haar, die es braucht, um genügend davon mit ähnlichen Eigenschaften und gleicher Qualität zu finden, habe man im Kleinen gar nicht. Allein die Farbe anzugleichen, sei sehr aufwendig. Deshalb würden Perücken heute nicht mehr vor Ort hergestellt. „Auch der Arbeitsaufwand ist sehr hoch“, sagt Vetterlein. Bei einer guten Perücke seien ein bis zwei einzelne Haare in einem Knoten verknüpft, und das bei einer Gesamtmenge von 90 000 bis 120 000 Haaren pro Kopf.

Hersteller steigern bei einer Auktion in Fulda

Möglichkeiten, mit seinen Haaren Gutes zu tun, gibt es aber dennoch. Der Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten (BVZ) sammelt jedes Jahr Haarspenden, die Hersteller bei einer Auktion in Fulda ersteigern können. Der Erlös dieser Auktion kommt einer gemeinnützigen Organisation zugute. Im vergangenen Jahr konnten so 50 000 Euro an die Stiftung „Humor hilft heilen“ des bekannten Fernseharztes Eckhart von Hirschhausen übergeben werden. Für Perücken werden diese Haare natürlich trotzdem verwendet, und sie helfen so auch wiederum Menschen.

Sie macht einfach Nägel mit Köpfen

Vier Monate lang hatte Rufle die Entscheidung, ihr Haar abzuschneiden, vor sich hergeschoben. Erst, als sie von der Aktion erfahren hatte, machte sie Nägel mit Köpfen. „Ich habe Glück mit meinen Haaren“, sagt die vierfache Mutter, „da kann ich auch etwas weitergeben."

35 Zentimeter und 194 Gramm

Und Glück hat sie wirklich. Vetterlein bezeichnet ihren Zopf von etwa 35 Zentimetern Länge und einem Gewicht von 194 Gramm als „obere Mittelklasse“. Ihr Haar ist blond und nicht gefärbt, dick und gesund und wird sicher einen ordentlichen Preis bei der Auktion erzielen. Und Vetterlein muss es wissen, denn als stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands der Zweithaar-Spezialisten wird er voraussichtlich am 8. April die Versteigerung, wie schon in den vergangenen Jahren, leiten.

Ganz wichtig: Vor dem Schneiden abbinden

„Natürlich würde ich mich freuen, wenn bis dahin noch ein paar Spenden zusammen kämen“, gesteht er, „die 140 Kilogramm vom vergangenen Jahr haben wir aber schon erreicht." Ganz wichtig bei einer Spende sei, dass die Haare vor dem Abschneiden abgebunden werden. Vom Boden des Friseursalons eingesammelte Strähnen könnten leider nicht verwendet werden, da die Haare immer in der gleichen Richtung liegen müssen.

Patrizia Rufle mit neuer Frisur und Thomas Vetterlein. | Bild: Leony Stabla

Ihre neue Frisur begeistert sie

Rufle jedenfalls ist erleichtert, den Schritt gemacht zu haben, und das gleich in doppeltem Sinne. „Mein Kopf fühlt sich jetzt so leicht an“, scherzt sie und kann sich an ihrem neuen Frisur gar nicht satt sehen.

Informationen im Internet:

http://www.bvz-rapunzel.de