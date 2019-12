von sk

Bei der Notrufzentrale haben sich laut Polizeibericht am ersten Weihnachtstag kurz nach 16 Uhr mehrere Spaziergänger gemeldet und geschildert, dass sie im Wald östlich der Sportanlage „Engerfeld“ mehrere Schüsse gehört hätten. Eine Anruferin sprach sogar davon, in unmittelbarer Nähe Einschläge wahrgenommen zu haben, teilt die Kantonspolizei mit. Diese zog sofort mehrere Patrouillen zusammen, es wurde bis 21 Uhr allerdings nicht Verdächtiges gefunden. Um dennoch auszuscghließen, dass eine Gefahr besteht oder eine mögliche Straftat, sah die Polizei sich veranlasst, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Da mit dem Einbruch der Dunkelheit eine verlässliche Suche ohne weitere Hilfsmittel unmöglich wurde, forderte die Einsatzleitung Verstärkung sowie einen Polizeihelikopter an. Im Verlauf des Abends überflog dieser das Waldstück mit seiner Wärmebildkamera. Gleichzeitig suchten Polizisten am Boden nach Personen und Beweismitteln.