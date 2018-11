von Horatio Gollin

Schon seit 2010 müssen Schüler für die Nutzung des Parkplatzes an der Gewerbeschule in Rheinfelden Gebühren zahlen. Immer mehr Schüler, die mit dem Auto kommen, weichen in umliegende Straßen aus, wo Parken gratis ist. Der Parkplatz der Gewerbeschule ist derweil oft nur schwach belegt. Das Landratsamt will für das kommenden Schuljahr die Gebührenfrage überprüfen.

Bus kommt manchmal nicht durch

„Viele Schüler sagen: Der Parkplatz ist viel zu teuer, da parken wir lieber auf der Straße“, berichtet ein Anwohner der Rathenaustraße, der in der Zeitung nicht namentlich genannt werden will. Täglich könne er beobachten, wie die Schüler der Gewerbeschule in den angrenzenden Straßen ihre Fahrzeuge abstellen, während der halbe Parkplatz unbelegt sei. „Es ist doch ein Unding, dass die Schüler auf der Straße parken müssen, weil für den Parkplatz Geld verlangt wird“, meint der Rheinfelder angesichts zugeparkter Straßen, wo der Bus bei Gegenverkehr manchmal gar nicht mehr durchkomme. „Mit Steuergeldern wird ein Parkplatz gebaut und dann müssen die Schüler dafür zahlen. Die kommen teilweise vom Hotzenwald. Mit dem öffentlichen Nahverkehr können die doch gar nicht hierher kommen“, erklärt er sein Unverständnis über die Situation.

Parkraumbewirtschaftung auch in anderen Landkreisen

Auf Anfrage bestätigt das Landratsamt Lörrach, dass den Schülern für die Parkplatznutzung Gebühren anfallen. „Wir haben an allen Berufsschulzentren Parkraumbewirtschaftung“, erklärt Pressereferentin Mai-Kim Lâm und verweist darauf, dass es auch in anderen Landkreisen eine solche Parkraumbewirtschaftung gebe. Tatsächlich liege dem ursprünglich der erzieherische Gedanke zugrunde, den Individualverkehr einzuschränken und die Umweltbelastung zu senken.

Seit dem Schuljahr 2010/11 zahlt ein Vollzeitlehrer beziehungsweise Vollzeitschüler jährlich 90 Euro für das Abstellen des Autos, Teilzeitlehrer zahlen 55 Euro, Teilzeitschüler 35 Euro. Für ein Motorrad betragen die Sätze entsprechend 35 Euro, 25 Euro und 15 Euro.

Gehbehinderte Lehrer und Schüler sind befreit

Schüler wie Lehrer legen die DIN A 5 große Parkberechtigung hinter die Windschutzscheibe. Kontrollen macht der Hausmeister und informiert gegebenenfalls die Bußgeldstelle. Lâm führt an, dass gehbehinderte Lehrer und Schüler von den Gebühren befreit sind sowie Schüler, deren Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehr als 90 Minuten pro Fahrt beträgt. Auch wenn die Nutzung des ÖPNV aus persönlichen Gründen nicht zumutbar ist, wird auf die Gebühr verzichtet, ebenso wenn Fahrgemeinschaften gegründet werden.

Rektor schätzt die Situation als ungünstig ein

„Viele Schüler und Lehrpersonen nutzen die zur Verfügung gestellten kostenpflichtige Parkplätze nicht, da im unmittelbaren Umfeld der Schule ausreichend kostenfreier Parkraum zur Verfügung steht“, bestätigt Gewerbeschulleiter Jürgen Maulbetsch. Er schätzt die Situation als ungünstig ein, da die Schüler sich den Berufsschulstandort nicht aussuchen können.

Öffentlicher Nahverkehr für manche unzumutbar

Die Anfahrt mit dem ÖPNV sei oftmals mit umsteigen verbunden oder übersteige gar die Grenze des Zumutbaren. Daher reisten viele Schüler mit dem Auto an. „Die Bildung von Fahrgemeinschaften wird dabei von den Schülern angestrebt, um Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen“, so Maulbetsch.

Parkdruck in den Wohngebieten ohnehin schon hoch

„Bei dem Parkplatz an der Gewerbeschule handelt es sich um einen Privatparkplatz“, stellt Ordnungsamtsleiter Dominic Rago fest. „Der Parkdruck könnte sich verlagern, sofern Schüler die Parkgebühren nicht zahlen möchten. Die Parkverlagerung zieht sich dann in die Wohngebiete. Hier ist der Parkdruck eh schon hoch.“ Das Amt könne nur gemäß der Straßenverkehrsordnung kontrollieren.

Schulkonferenz hat einen Antrag gestellt

Maulbetsch erklärt, dass die Schulkonferenz der Gewerbeschule einen Antrag auf Abschaffung der Parkgebühren für ihre Schüler gestellt hat. Das Landratsamt will die Parkgebührenfrage für das kommende Schuljahr ergebnisoffen überprüfen, bestätigt Lâm. Hierbei gelte es aber auch, die Situation an den beiden anderen Berufsschulstandorten in Lörrach und Schopfheim zu berücksichtigen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein