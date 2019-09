von Ingrid Böhm

Rheinfelden – Die Zahlen lassen aufhorchen. Gut 2000 Mal im Monat erteilt das städtische Ordnungsamt Parksündern einen Denkzettel mit einer Verwarnung.

Im vergangen Jahr hat Amtsleiter Dominic Rago 24 000 Anzeigen im ruhenden Verkehr gezählt. Die Fakten zeigen an, dass es ohne Kontrolle nicht funktioniert, um die von Gemeinderäten, Veranstaltern und Gewerbetreibenden gewünschte Ordnung zu erreichen. Aber auch bei der Tempokontrolle gibt es immer mehr zu tun.

Die fünf Mitarbeiter im Vollzugsdienst, die sich 3,5 Stellen teilen, werden allein bei der Parkraumüberwachung stark gefordert. Die erfolgt systematisch in der Innenstadt aber auch allen Ortsteilen, wo Problemzonen gesehen werden melden auch die Ortsvorsteher und die Rettungsdienste. Der Rundgang ist in drei Bezirke unterteilt und wird fortlaufend den Bedürfnissen angepasst. Dass kontrolliert wird gefällt den Kontrollierten erfahrungsgemäß weniger gut als denen die diese fordern. Das sind häufig auch Veranstalter etwa in Warmbach rund ums Tutti-Kiesi, wo jetzt Maßnahmen gegen wildes Parken ergriffen wurden.

Dass der Parkschein fehlt oder die Parkzeit überzogen wird, gehört zu den häufigsten Verstößen. Auch bei den Jubiläumstagen in Karsau nächste Woche wird der Gemeindevollzug unterwegs sein, das fordern die Veranstalter nachdrücklich, damit die Lage im Griff bleibt.

Auch die Parksituation bei Sportgroßveranstaltungen der TuS-Ringer in Adelhausen hat das Ordnungsamt grundsätzlich im Blick.

Ordnungsamt auch Dienstleister

Rago kennt den Vorwurf, dass es die Kontrolleure zu genau nehmen und rigoros vorgehen, sieht das aber „relativ emotionslos“. Denn alle arbeiten nach klaren Richtlinien, haben vor Ort aber im Einzelfall Ermessensspielraum. Deshalb helfe es auch nichts, zu drohen, zum Amtschef zu gehen, um das Bußgeld zu kippen. Wenn alle Mitarbeiter im Dienst sind, werden alle drei Bezirke kontrolliert im Wechsel und zu verschiedenen Zeiten. Allein im August wurden 2197 Verwarnungen ausgestellt. Dazu betont Rago, dass die Mitarbeiter Fahrer vor Ort ansprechen, wenn sie gerade sehen, dass sie gegen Regeln verstoßen: „Wir sind auch Dienstleister“.

Immer häufiger passiere es aber, das Verwarnte jeden Alters quer durch die Bevölkerung komplett ausrasten und aggressiv werden, das seien keinesfalls nur junge. „Die Hemmschwelle sinkt“, stellt Rago fest. Deshalb haben auch alle Bürotüren seines Amts eine Tür, die sich zur Sicherheit nur von innen öffnen lässt und jeder Mitarbeiter einen Alarmknopf am Schreibtisch, falls es zu körperlichen Angriffen kommt. Auch wenn der Ruf nach Kontrolle aus der Kommunalpolitik zunimmt, viel mehr könne der Vollzugsdienst in dieser Besetzung nicht leisten. Denn die Verwarnungen müssen im Innendienst auch abgearbeitet werden.

1000 Tempoverstöße im Monat

Dass es um die Verkehrsmoral auch beim Fahren nicht besonders gut bestellt ist, belegen bis zu 1000 Verstöße, die pro Monat bei der Tempokontrolle an wechselnden Standorten festgestellt werden. Sie werden sehr gezielt gemacht im Bereich von Unfallschwerpunkten, im Umkreis der Schulen und Kindergärten. Aus Sicherheitsgründen sind die Kontrolleure zu zweit unterwegs. Vor allem Eltern-Taxis verursachen oft unglaubliche Situationen. Rago hat selbst erlebt, dass eine Mutter in falscher Fahrtrichtung in Nollingen vorgefahren ist, mit laufendem Motor auf der Straße ausstieg, die Autotüre offen ließ und ihrem Kind den Schulranzen nachtrug. Das Unrechtsbewusstsein habe vollkommen gefehlt.

Positiv vermerkt er aber auch die steigende Nachfrage nach Schulwegplänen. Über 1000 wurden jetzt verteilt.Rago schaut sich die Lage morgens oft selbst an mit dem Ziel, sie zu verbessern. Nach dem Raserunfall in der Nollinger Straße kündigt er an, dass auch nachts verstärkt kontrolliert wird. In der Rheinbrückstraße habe sich inzwischen Beruhigung eingestellt durch versetzte Absperrungen. Die Anwohner haben ihm mitgeteilt, dass sie „sehr zufrieden“ damit seien. Auch für die Nollinger Straße wird in der Überwachung Handlungsbedarf erkannt.

Mobile Überwachung bleibt

Die Stadt wird bei der mobilen Überwachung bleiben und keine stationären Blitzer installieren, die Erfahrungswerte sprechen dafür. Unter anderem wird dazu das aufzeichnende Statistikgerät genutzt. Die Auswertung über eine Woche in der 24 Stunden-Aufzeichnung, zeige genau wie stark gegen das Limit verstoßen wird.