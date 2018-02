Rheinfelden Paradies für Schnäppchenjäger

Flohmarkt der Pfalzergruppe in Herten hat einen Namen und ist beliebt. Raritäten und Ausgefallenes im Fundus. Der Erlös geht an soziale Einrichtungen

Herten – Auf dem Flohmarkt der Pfalzergruppe findet sich jeder erdenkliche Alltagsgegenstand und auch einige Besonderheiten. Der Erlös wird an zahlreiche soziale Einrichtungen in der Region weitergegeben. Unsere Zeitung hat sich bei der Hertener Institution einmal umgeschaut.

Geschirr, Kleider, Bücher, Brettspiele und Blumentöpfe sind auf die verschiedenen Regale verteilt. Lampen hängen unter der Decke, Bilderrahmen stapeln sich auf einem Tisch. Dekorationsgegenstände sind thematisch sortiert. Auf dem Flohmarkt der Pfalzergruppe im Depot der DRK-Ortsgruppe Herten sieht es fast aus wie in einem Sozialkaufhaus. Aber auch Ausgefallenes ist zu finden: historische Puppen oder Wärmflaschen aus Kupfer. „Das ist eine Rarität“, meint Gudrun Haug von der Pfalzergruppe und packt ein Akkordeon aus seiner Ledertasche aus. „Das ist eine diatonische Ziehharmonika. Das wird gar nicht mehr hergestellt. Wir haben auch passende Noten.“

Die Pfalzergruppe trägt den Namen der verstorbenen Gründerin Helga Pfalzer, die 1975 die Gruppe ins Leben gerufen hatte. „In den 1970ern verkauften wir Basteleien, das hat sich da noch gelohnt.“ Als billige Bastelarbeiten aus Fernost den Markt eroberten, musste sich die Gruppe etwas Neues einfallen lassen und veranstaltete fortan Flohmärkte. „Am Anfang noch ganz klein in der Müller-Schüüre, die gibt es nicht mehr, die wurde abgerissen, so sind wir ins DRK-Depot gekommen.“ Als großes Glück bezeichnet es Haug, dass sie dort untergekommen sind, dadurch fallen für die Pfalzergruppe nur Nebenkosten an.

Den Erlös gibt die Pfalzergruppe an soziale Einrichtungen weiter. „Wir machen das nicht speziell für das DRK“, meint Haug und zählt als Spendenempfänger Frauenhaus, Frauenberatung, Sterbeberatung, Kinderschutzbund, Tafelladen, das Erich-Reisch-Haus für Obdachlose und das Tierheim auf. Die Liste könnte sie noch fortsetzen. „Das ist ganz breit gefächert“, meint Haug. Im vergangenen Jahr konnte die Pfalzergruppe rund 30 000 Euro an soziale Einrichtungen in der Region spenden. Zwölf Flohmärkte führen die Mitglieder der Gruppe jährlich durch sowie Kuchenverkäufe auf dem Hertener Wochenmarkt im Frühjahr und im Herbst.

Der zweitägige Flohmarkt ist gut besucht und zwischen den Regalen und unter den Dachschrägen drängen sich Männer und Frauen aller Altersgruppen. „Ich finde, dass ist eine tolle Idee, Sachen hier abzugeben, die für einen guten Zweck in der Umgebung wieder verkauft werden“, sagt Monica Heizmann aus Grenzach-Wyhlen. Sie bringt selbst regelmäßig Aussortiertes und schaut gerne nach Sachbüchern oder Geschirr. „Das ist kein Kruscht. Es wird alles schön von den Ehrenamtlichen präsentiert.“ Heizmann sucht diesmal nach Brettspielen für die Enkelkinder. Sie sagt: „Das ist mein vierwöchiges Vergnügen hierher zu kommen. Ich finde immer etwas.“

Nicht zu jedem Flohmarkt, aber regelmäßig, kommt Angelica Nunes aus Basel, die den Flohmarkt durch Freunde in Grenzach-Wyhlen kennengelernt hat. „Ich komme einfach nur gucken, irgendetwas findet man immer“, meint Nunes, die sich besonders freut, wenn sie schöne, bestickte Leinentücher finden kann. Die Schwestern Charlotte und Anna Leonhardt aus Herten durchstöbern ebenfalls die Regale und Kisten. „Wir kommen jeden Monat zusammen mit unserem Papa und einem Freund aus der Schweiz“, meint Charlotte. „Wir finden nicht jedes mal etwas, aber eine Kleinigkeit spricht einen dann doch immer an.“

Der nächste Flohmarkt der Pfalzergruppe im DRK-Depot, Rabenfelsstraße 24, findet am Freitag, 16. März, von 14 bis 18 Uhr (mit Kaffeestube) und am Samstag, 17 März, von 9 bis 12 Uhr statt.