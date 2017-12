Rheinfelden Ortsvorsteherin reagiert auf Kritik am Hertener Bouleplatz

Ortsvorsteherin reagiert auf Kritik am Hertener Bouleplatz

Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller nimmt nach Fragen, die der Bau eines Bouleplatzes im Ortskern aufgeworfen hat Stellung.

Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller verweist darauf, dass der Ortschaftsrat seit eineinhalb Jahren „einmütig das Ziel“ verfolge, einen Bouleplatz am Haus Rabenfels anzulegen. Dazu gibt es einen einstimmigen Beschluss vom September 2016. Der Ortschaftsrat, so heißt es, sehe mit der Anlage eine gute Möglichkeit, im Ortskern einen Platz für Bewegung und Zusammenleben zu schaffen, der, so wörtlich, „die Gemeinschaft durch das Boulespiel fördert und die Lebensqualität steigert“.

Vor diesem Hintergrund sei die Machbarkeit des Projekts mit der Stadtverwaltung geprüft worden, die Finanzierung aus dem Ortsbudget habe der Ortschaftsrat im Dezember 2016 beschlossen.

Mauer war einsturzgefährdet

Hartmann-Müller bedauert, dass es „immer wieder Widrigkeiten“ gegeben habe, die zu Verzögerungen geführt haben. Dazu gehört Klärungsbedarf wegen einer Mauer auf dem Grundstück, die mangels Fundament einsturzgefährdet gewesen sei. Auch bei den Technischen Diensten habe es Kapazitätsengpässe gegeben, sodass sich der Baustart bis Juni 2017 verzögert habe, weil die Arbeiten zum Tagesgeschäft, so die Ortsvorsteherin, „zusätzlich vom Bauhof zu leisten waren“. Wegen Fragen zur Mauer sei es nochmals zu einer Pause gekommen.

Fast monatlich haben Ortschaftsrat und Verwaltung nachgefragt, wann das Projekt verwirklicht werde. „Durch den schleichenden Verlauf der Maßnahme“, so Hartmann-Müller, sei bei allen Beteiligten etwas aus dem Blick geraten, dass das Sanierungsgebiet Ortskern Herten II gestartet ist, in dem Haus Rabenfels und der Bouleplatz liegen. Die Ortsvorsteherin kündigt an, im neuen Jahr mit den Bürgern ein Neuordnungskonzept zur Gestaltung der Freiflächen zwischen Rathausplatz und Haus Rabenfels zu erarbeiten, um den Bouleplatz als Sport- und Begegnungsfläche zu integrieren.