von Horatio Gollin

Um das historischen Ortsbild zu schützen, beschloss der Ortschaftsrat Karsau die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Dorfkern. Bis die Planung steht, soll eine Veränderungssperre gelten. Der frühere Beschluss eine Gestaltungssatzung für den Dorfkern zu machen, wurde wieder aufgehoben.

Rheinfelden Der eine wollte Fasnacht mit seiner Frau machen, der andere störte sich an einer Kopfbedeckung: So gründete sich die Guggenmusik Pfuus-Bagge Das könnte Sie auch interessieren

Der historische Ortskern hatte den Ortschaftsrat zuletzt im Herbst aufgrund eines Bauvorhabens in der Rütte beschäftigt. Der massive Baukörper mit als Aufenthaltsraum genutztem Flachdach und über die umliegenden Satteldächer aufragenden Treppenturm fügte sich zwar nach der Landesbauordnung ein, aber nicht nach dem Verständnis der Ortschaftsräte. In der Folge beantragte der Ortschaftsrat Mittel zur Erstellung einer Gestaltungssatzung für den Ortskern. Die Geld wurden allerdings nicht für den Haushalt 2020 gewährt, stellte Ortsvorsteher Jürgen Räuber fest. Eine Gestaltungssatzung sei auch nicht zielführend, da diese nach Auskunft des Stadtbauamtes nicht bindend sei.

Vom Innerdorf bis zum Ortsende

Um das historische Ortsbild zu schützen, beantragten CDU- und SPD-Fraktion, einen Bebauungsplan mit einer den historischen Gegebenheiten angepassten Gestaltung für den Ortskern aufzustellen. Der Bereich soll vom Innerdorf über die Kreisstraße, entlang der Forststraße bis zum dortigen Ortsende gelten. Weiterhin beantragten sie eine Veränderungssperre für das Gebiet sowie die Aufhebung des Beschlusses zur Erstellung der Gestaltungssatzung. Einen ähnlich lautenden Antrag hatten die Gemeinderatsfraktion der Grünen im Herbst auch schon in den Bau- und Umweltausschuss einbringen wollen, allerdings war der Tagesordnungspunkt ausgesetzt worden.

Rheinfelden Sieben Ortsteile und viele Projekte: Was dieses Jahr ansteht und wo die Prioritäten liegen Das könnte Sie auch interessieren

Ortschaftsrat Uwe Wenk erklärte, dass die Veränderungssperre für ein Jahr gelte und in dieser Zeit der Bebauungsplan aufgestellt werden sollte. Eckhart Hanser ergänzte, dass durch die Veränderungssperre nichts verhindert werden solle, sondern das Interesse der Erhalt des dörflichen Charakters sei. Für laufende Verfahren wird die Sperre ohnehin nicht wirksam. Ortschaftsrätin Sibylle Jung (SPD) merkte an, dass bei dem Bauvorhaben in der Rütte das Stadtbauamt prüfen solle, ob die Nutzung des Flachdaches untersagt werden könne, da der Blick in die Gärten für die Nachbarn nicht zumutbar wäre und dann auch der Treppenturm nicht nötig wäre. Der Ortschaftsrat beschloss einstimmig den von CDU und SPD gemeinsam eingebrachten Antrag.