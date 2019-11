von Heinz Vollmar

Die Mitglieder des Ortschaftsrates Herten haben Sabine Hartmann-Müller in ihrer Sitzung am Montagabend als Ortsvorsteherin verabschiedet. Sie wird dem Gremium aber weiterhin als CDU-Ortschaftsrätin angehören.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Matthias Reiske (FW) dankte Hartmann-Müller für ihre Arbeit. Er hob in seiner Rede ihre „großen Verdienste“ als Ortsvorsteherin vor und lobte unter anderem ihren guten Kontakt zu den Bürgern sowie ihren Fleiß, den sie bei ihrer Tätigkeit zum Wohle Hertens immer wieder unter Beweis gestellt habe.

Für die CDU-Fraktion bedankte sich CDU-Ortschaftsrat Markus Hiltensberger. Er sagte, Sabine Hartmann-Müller habe einen guten Job gemacht, um Herten voranzubringen. Dies habe sie konsequent mit Weitblick und manchmal auch hartnäckig gegen etwaige Widerstände getan, um etwas zum Wohle der Bürger zu bewirken.

Die scheidende Ortsvorsteherin bedankte sich bei ihren Ortschaftsratskollegen für die guten Worte und wünschte ihrem hauptamtlichen Nachfolger, Frank-Michael Littwin, Glück und Erfolg im Amt des Hertener Ortsvorstehers. Als Geschenk überreichte sie ihm zum Amtsantritt eine Hertener Fahne sowie Hertener Winzersekt.

Wie berichtet, wird Frank-Michael Littwin die Stelle zunächst mit 60 Prozent ausfüllen. Die restlichen 40 Prozent entfallen nach wie vor auf seine Tätigkeit als Leiter des Bürgerbüros in der Stadtverwaltung von Rheinfelden. Er will zunächst montags und dienstags ganztags in Herten sein.