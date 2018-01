Rheinfelden Ortschaftsräte wollen Ergebnisse beim Umbau der Schefflschule sehen

Die Arbeiten für den Umbau der Scheffelschule zur Ganztagsgrundschule und auch für die Scheffelhalle kommen voran, wenn auch „zäh“, wie der ein oder andere Ortschaftsrat empfindet.

Seinem Ärger Luft machte in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am Montag Matthias Reiske (FW). Er meldete sich zu Wort, als Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller zunächst eine erfreuliche Mitteilung machte. Sie verkündete, dass im Südwesten des Schulgebäudes eigens ein Anbau für einen Heizraum mit Pelletlager gebaut würde. Die künftige Heizanlage würde schon jetzt so ausgelegt, dass sie dem ganzen Scheffelkomplex, inklusive dem Umbaubereich zur Ganztagsgrundschule einschließlich der Mehrzweckhalle dienen könne.

Die bauliche Ausführung sei statisch so ausgelegt, dass bei zusätzlichem Raumbedarf der Schule auch ein Aufbau möglich sei. In entsprechender Weise hatte auch die Stadtverwaltung eine Informationsvorlage an den Ortschaftsrat in Herten formuliert.

Während Hartmann-Müller das Projekt lobte und auch immer wieder auf die entsprechenden Mitteleinstellungen im Haushalt dieses Jahres verwies, vermutete Ortschaftsrat Matthias Reiske weitere Verzögerungen bei der Hallensanierung. Es könne nicht sein, so Reiske, dass man über Jahre an Verbesserungsvorschlägen für die Scheffelhalle herumdiskutiere, etwaige Neubauten ins Kalkül ziehe und nun für die Halle zunächst keine Verbesserungen in Aussicht seien. Hartmann-Müller verwies auf die Priorität für den Umbau der Schule zur Ganztagsgrundschule, mittelfristig würde jedoch auch die Sporthalle von der neuen Heizanlage profitieren, so auch ein etwaiger Neubau einer Halle. Danach hatte Markus Hiltensberger (CDU) gefragt. Er wollte wissen, ob Zufahrten für die Pellet-Anlieferung für die neue Heizanlage vor Ort vorhanden seien, auch die Kapazität der neuen Heizanlage bei einem etwaigen Hallenneubau interessierte ihn.

Bereits am Donnerstag sind wichtige Vergaben für die verschiedenen Gewerke im Zwischenbau der Halle zur Schule im Bauausschuss Thema. Diese würden vor allem Fenster und Außentüren, Elektroinstallationen für die Küche und die Mensa der künftigen Ganztagsgrundschule betreffen, so Hartmann-Müller. An die Ortschaftsräte gewandt sagte sie, man könne daher keinesfalls sagen, dass die Stadt nichts für Schule und Halle machen würde.

Rauchmelder auf eigene Kosten

Reiske (FW) aber war mit dem Thema noch nicht zufrieden. Er sprach von einer Frechheit, wenn zum Beispiel Vereine verpflichtet würden, batteriebetriebene Rauchmelder in der in die Jahre gekommenen Scheffelhalle auf eigene Kosten installieren müssten, um für Veranstaltungen überhaupt eine Genehmigung bekommen zu können.

Solche Installationsarbeiten seien ausschließlich Aufgabe der Stadt, so Reiske weiter. Und wenn es schon um Rauchmelder gehe, dann müssten diese auch professionell und nicht batteriebetrieben eingebaut werden und mit der Leitstelle Einsatzleitstelle der Rettungsdienste verbunden sein.