von Ingrid Böhm

In freundlichem Gelb, offen und hell lädt die Stadtbibliothek im Rathaus zum Kommen ein. In diesem November ist sie zehn Jahre alt, aber man sieht ihr das Alter nicht an. „Wir freuen uns, dass sie so jung daherkommt“, schickt Bibliotheksleiterin Andrea Strecker der Jubiläumswoche voraus, die mit mehreren Veranstaltungen widerspiegelt, was die städtische Einrichtung ist: Ort des Wissens, der Unterhaltung und der Begegnung.

Großer Zuspruch

Strecker kann vergleichen, denn sie kennt auch andere kommunale Bibliotheken und auch größere. Aber sie freut sich immer noch täglich, wenn sie ihren Arbeitsplatz betritt, denn die Stadtbibliothek „ist nicht aus der Zeit gefallen“. Es hat lange gedauert, bis Rheinfelden eine der Stadtgröße angemessene Bibliothek erhielt und das bescheidene Provisorium in der Müßmattstraße hinter sich ließ. Bildung durch Lesen hat der Gemeinderat sogar schon vor 110 Jahren mit einem Beschluss zu einer Volksbibliothek unterstützt. Heute stimme sowohl der Standard als auch die Größe und Strecker freut sich angesichts des Zuspruchs durch alle Generationen, dass die Einrichtung ins Leben integriert ist.

Eineinhalb Titel pro Einwohner

In den Regalen finden sich rund 50.000 Medien, die physisch genutzt werden können. Dazu kommen über 10.000 digitale Titel, ein starkes Wachstum, denn 2009 umfasste der Bestand gerade mal 22.500 Medien. Die Einrichtung ist nun „da angekommen, wo sie von Anfang an hin wollte“, meint Strecker: Eineinhalb Titel pro Einwohner. Im laufenden Jahr wurden bereits 118.000 Ausleihen verbucht, davon entfallen sieben Prozent auf E-Medien) und 50 Prozent auf den Kinder- und Jugendbereich. Vor zehn Jahren gab es gerade mal 48.000 Ausleihen. Aber nicht jeder Besucher in der Stadtbibliothek leiht aus. Es kommen auch Leute, die sich im Leseraum in die ausliegenden Journale vertiefen, Schülergruppen, die hier gemeinsam lernen und manche treffen sich mit Freunden, um Comics zu lesen oder zwischen Büchern zu reden. Es stehen drei installierte Computer zur Verfügung, viele bringen auch ihren Laptop mit und lassen sich freischalten. Die erste halbe Stunde im Internet ist kostenfrei.

Zwischen Information und Unterhaltung

Als aktive Leser wurden zuletzt 3500 geführt, über 1000 mehr als vor zehn Jahren. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen liege bei rund 25 Prozent, heißt es. Somit herrscht über das klassische Bibliotheksbild hinaus Angebotsvielfalt. Dazu gehören auch Vorträgen, Konzerte, Theater und Lesestunden für Kinder vor allem. Der Leiterin ist wichtig, dass sich die Einrichtung „fließend zwischen Information und Unterhaltung“ bewegt, durch alle Altersstufen und interkulturell.

Medienkisten für Lernarbeit

Die Botschaft ist angekommen. Dafür sprechen die Zahlen: Im vergangenen Jahr wurden fast 110.000 Besucher gezählt. 2010 waren es erst knapp 69.000. Auch Kindergärten und Schulen greifen gerne auf die Stadtbibliothek als Partner zurück, kommen selbst zu Angeboten, binden Eltern mit ein oder ordern Medienkisten für ihre Lern- und Erziehungsarbeit.

Lob für Zusammenarbeit

In ihrer langjährigen Berufserfahrung wurden Bücher immer mal wieder totgesagt, erinnert sich Strecker. Aber bis heute bleibe es gefragt trotz digitaler Konkurrenz: „Beides läuft nebeneinander her“, denn viele Leser wollen zuhause gerne ein Buch in Händen halten, wenn sie den Tag am Computer gearbeitet haben. Der Alltag belege, dass die Bibliothek ein Ort ist, wo es ein Angebot von allem und für alle gibt. Dieser Grundgedanke funktioniere immer noch Ganz außergewöhnlich und bisher in dieser form einmalig lobt sie die Zusammenarbeit mit der schweizerischen Nachbarstadt. Bewohner auf beiden Seiten des Rheins können über einen Datenpool und einer Karte die ganze Vielfalt nutzen.