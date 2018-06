Rheinfelden Open-Air: Benefizkonzert für Tierheim

Erstmals wird im Rahmen der Dome-Festspiele – am 9. Juni – ein Open-Ait-Benefizkonzert für das Tierheim geboten.

Im Rahmen der Dome-Festspiele findet am Samstag, 9. Juni, erstmals ein Open-Air-Benefizkonzert für das Tierheim Rheinfelden im Vacomo-Dome statt. Vier regionale Bands haben sich bereiterklärt, ohne Gage für einen guten Zweck aufzutreten. Es gibt keinen festgelegten Eintrittspreis, jeder Besucher kann selbst bestimmen, wie viel er geben möchte.

„Die Einnahmen gehen dann zu 100 Prozent an das Tierheim“, sagt Veranstalter Oliver Risch vom gleichnamigen Event- und Produktservice. Risch ist selbst ein großer Tierfreund und engagiert sich nach eigener Aussage seit Jahren privat für das Rheinfelder Tierheim.

So ist die Idee für dieses spezielle Konzert entstanden. „Wenn die Menschen es annehmen, möchten wir das gerne alle zwei Jahre wiederholen“, sagt Risch. Erwartungen an die Besucherzahl hat er aber keine. „Wir lassen das auf uns zukommen und hoffen auf fleißige Spender.“ An Platz sollte es im Vacono-Dome, der rund 300 Personen fast, jedenfalls nicht mangeln.

Unter den vier Bands, die den Abend gestalten werden, ist auch die Anna Lu Band aus Rheinfelden, die für ihre emotionalen Töne und rockigen Akkorde bekannt ist. Seit 2005 tritt die Rockformation um Singer- und Songwriterin Anna Lüber und Gitarrist Kalle Lüber im Dreiländereck auf.

Auch der zweite Act des Abends, Mike Low, ist in der Region kein Unbekannter. Mit seinen Markenzeichen, einem Hut und dem Piano, und seiner einzigartigen Stimme begeistert der Basler schon lange nicht nur das Schweizer TV Publikum.

Céline Huber, Singer-Songwriterin aus Lörrach, setzt vor allem auf gefühlvolle Titel, die ins Herz gehen. Das erste durch eine Crowd-Funding-Kampagne finanzierte Album der Lörracherin ist im März erschienen. Bekannt ist sie auch durch ihren Auftritt beim h beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision-Song-Contest 2012 („Unser Star für Baku“) auf Pro Sieben, bei dem sie den sechsten Platz belegte.

Für eine ganz andere musikalische Richtung, den Blues-Rock, ist BlueSeed bekannt. Die vier Musiker aus dem nicht weiten Markgräfler Land rockt die Bühne am 9. Juni Vacomo-Dome mit Hits von ZZ Top, Led Zeppelin und Jimi Hendrix.