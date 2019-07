von Horatio Gollin

Seit dem vergangenem Jahr trainieren mehrere vom Boxsport begeisterte Erwachsene und ihre Kinder im Tutti-Kiesi-Areal unter freiem Himmel. Um in Zukunft auch in einer Sporthalle trainieren zu können, haben sie sich gerade in einem Verein organisiert und nennen sich Old School Boxers Rheinfelden.

Training im Freien ist angesagt

Anatoli Otmachows gezielte Boxschläge landen hart in den gefütterten Handschuhen seines Sparringpartners Aleksej Focht. Während Otmachow einen Punch nach dem anderen landet und Focht die Schläge abfängt, tänzeln die beiden unter dem Vacono-Dome im Tutti Kiesi. Bei den Old School Boxers ist Training im Freien angesagt. Einen Boxring gibt es noch nicht.

Schutz bei Regen, Schatten bei Hitze

„Bisher trainieren wir im Vacono-Dome“, erklärt Walter Saidens, Pressesprecher des jungen Vereins. „Im Herbst, im Frühling und im Sommer ist das okay.“ Die Boxer trainieren bei jedem Wetter, die Kuppel bietet guten Schutz bei Regen oder spendet Schatten. Im Winter ist es dort allerdings schmutzig und sehr kalt. „Das ist auch ein gesundheitlicher Aspekt“, stellt Saidens fest.

Anfang Juni als Verein registriert

Als Verein haben sich die Old School Boxers Rheinfelden Anfang Juni registriert. Als Pressesprecher gehört der 42-jährige Rheinfelder Saidens dem Vorstand an. Vereinsvorsitzender ist der 33-jährige Aleksej Focht aus Grenzach Wyhlen. Beide haben als Amateure jahrelange Kampfsporterfahrung. Saidens boxt seit 20 Jahren, und Focht hat ebenso lange Mixed Martial Arts praktiziert. „Wir haben einfach angefangen, zu trainieren, und sind im Laufe der Zeit immer mehr geworden“, erzählt Focht.

Nicht länger im Dreck wälzen

Sieben Monate lang haben sie draußen trainiert. In ihren Freundeskreisen fanden sich weitere Kampfsportler, die sich dem Training anschlossen. „Wir wollten das professioneller machen und haben uns gefragt, wie wir eine Halle bekommen, damit wir uns nicht länger im Dreck herumwälzen“, meint Focht. „Es ist schön, wieder Kameradschaft und einen Kreis zu haben, wo sich jeder für dasselbe interessiert.“

Hallenplätze gehen nur an Vereine

Zuerst fragten sie beim Stadtsportausschuss nach Möglichkeiten an, in einer Halle zu trainieren. Dort erfuhren sie, dass Hallentrainingszeiten nur an Vereine zugeteilt werden. Platz für einen Boxverein hätte es aber noch im Gymnastikraum der Fécamphalle.

Gezielt die Jugend unterstützen

Eine andere Idee war es, sich dem Kraftsportverein Rheinfelden anzuschließen, doch schließlich entschieden sich die 18 Boxer aus dem Landkreis zur Gründung eines eigenen Vereins. Focht erklärt, dass vor allem die eigenen Jugend gefördert werden soll, da sich auch zahlreiche Kinder der Kampfsportler dem Training angeschlossen hatten. „Für uns hat die Vereinsgründung den meisten Sinn gemacht, so können wir unsere Finanzen selbst verwalten und gezielt unsere Jugend unterstützen“, sagt Focht. Saidens ergänzt: „Dann können wir unsere Ziele selbst gestalten.“

Noch keine sportlichen Ziele definiert

Die sportlichen Ziele des Vereins sind noch nicht definiert. Man ist sicher, dass sie sich noch entwickeln werden. „Unsere Hauptziele sind Gesundheit und Fitness“, so Saidens. „Aspekte wie Disziplin und Ordnung sind wichtige Nebenprodukte.“ Focht betont, dass gerade Disziplin beim Boxen unerlässlich sei, da man konstant im Training bleiben müsse. Saidens ergänzt: „Für mich ist dieser Sport mit harten Konsequenzen verbunden. Fehler werden bestraft, daher braucht es Disziplin und Fleiß im Training und für den Erfolg.“

Ideal ist der Einstieg ab zwölf Jahren

Ein Einstieg in den Sport ist immer möglich, ideal sei es ab zwölf Jahren, meint Saidens, der bedauert, dass Boxen ein „aussterbender Sport“ ist. Focht erklärt, dass sie vor allem ihrem Nachwuchs ein Vorbild sein wollen. „Wir wollen die Jugend von falschen Gedanken weg bringen. Bei uns raucht keiner.“

Verletzungsgefahr beim Training ist gering

Die generelle Verletzungsgefahr beim Training erachten beide als gering. „Blaue Flecken gehören dazu. Aber in meiner ganzen aktiven Zeit gab es kein einzigen Fall, bei dem der Notarzt kommen musste“, sagt Saidens. Focht ergänzt: „Die größten Verletzungen fügt man sich selber zu, wenn man nicht richtig aufgewärmt ist.“ Zerrungen und Dehnungen können die Folge sein.

Nach den Ferien geht‘s in die Fécamphalle

Nach den Sommerferien soll das Training in der Fécamphalle starten. Bis dahin sind noch ein paar organisatorische Aufgaben zu erledigen. „Dann werden aus schmächtigen Jungs richtig starke Maschinen, und auch das Selbstbewusstsein entwickelt sich. Der Sport macht einen freien Kopf“, sagt Saidens und Focht meint: „Nach dem Training ist man total platt, aber glücklich.“