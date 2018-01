Rheinfelden Ohne Schloss Beuggen hat der Musikverein Karsau weniger Geld

Durch den Wegfall des Musikfests beim Schloss Beuggen fehlen dem Musikverein Karsau Einnahmen.

32 Aktive und 26 Jugendliche musizieren im Musikverein Karsau, der auch im vergangenen Jahr wieder schwer aktiv war. Der Verlust des Schlosses Beuggen als Veranstaltungsort bewegt den Verein noch immer.

Im vergangenen Jahr hatte der Verein an 23 musikalischen Veranstaltungen teilgenommen, summierte Schriftführer Fabian Huber. Sehr aktiv war der Verein in der Fasnacht und hatte sich etwa beim Narrenbaumstellen und den Umzügen in Karsau und Rheinfelden beteiligt. Bei der Kulturnacht, der Awo-Weihnachtsfeier und zahlreichen anderen Veranstaltungen hatten die Karsauer aufgespielt. Das erste bayrische Frühschoppenkonzert und das festliche Konzert in der Kirche Sankt Michael waren die wichtigsten eigenen Events. Statt des Musikfests im Schloss Beuggen, welches nach dem Besitzerwechsel nicht mehr stattfinden konnte, wurde ein Kuchenverkauf am Töpfermarkt veranstaltet, berichtete Huber.

Die Vereinsjugend hatte 2017 zwei Auftritte geleistet, berichtete Jugendwart Christian Forster. Das Jugendorchester trat bei einem familiären Auftritt im Vereinsheim und beim Dorfjubiläum in Nordschwaben auf. Ein Teil des Jugendorchesters spielte zusätzlich beim Frühschoppenkonzert. Durch den Wegfall des Musikfests und den Wechsel der Dirigentin waren es weniger Auftritte als in den Vorjahren, erklärte Forster. Für Melanie Mögerle hatte im Sommer Tanja Salzmann bei der Jugend den Taktstock übernommen. Obgleich drei Jugendliche beitraten, verzeichnete die Abteilung einen Schwund, da zwei Jugendliche zu den Aktiven wechselten und acht weitere Jugendliche austraten.

Vorsitzende Edith Brodbeck erklärte, dass der Verein 2017 zahlreiche Abgänge verzeichnen musste. „Es sind deutlich mehr als 2016“, so Brodbeck. Neben den acht Jugendlichen waren auch vier Passivmitglieder ausgetreten, sieben waren verstorben. Ein Aktivmitglied wechselte zu den Passiven. Dagegen stehen zehn neue Mitglieder: eine Dirigentin, vier Fördermitglieder, zwei schon erfahrene Aktive und drei Jugendliche. Unter den 430 Mitgliedern sind 86 Aktivmusiker, wozu Edith Brodbeck auch die 28 Kinder der Bläserklasse der Christian-Heinrich-Zeller-Schule rechnete.

Auch 2018 ist der Verein wieder stark eingebunden. Neben vielen Fasnachtstermin packt der Musikverein turnusgemäß auch beim Narrenfeuer an. Im April ist das zweite Frühschoppenkonzert in der Sonnenrainhalle gesetzt, im September eins beim Katholischen Pfarrzentrum. Die Beteiligung am Volkstrauertag ist geplant und im November wird wieder ein festliches Konzert in der Kirche gespielt. Ein Ersatz für die verschlechterte Einnahmesituation durch den Wegfall des Musikfests fehlt noch, da auch eine Teilnahme am Töpfermarkt oder der Diga-Gartenmesse abgelehnt wurde, so Brodbeck.

Im Anschluss tagte der Förderverein des Musikvereins Karsau. Schriftführerin Christine Kaiser berichtete, dass 2017 rund 1200 Euro mehr Spenden als 2016 an den Verein gegangen waren, obwohl der Vatertagshock im Schloss Beuggen entfallen war. Kassierer Hubert Pfister berichtete von soliden Finanzen und einer starken Rücklagenerhöhung in 2017.

