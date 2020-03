von Rolf Reißmann

Etwa 25 Genossen aus allen vier SPD-Ortsvereinen waren am Freitagabend gekommen, um Klaus Eberhardt als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl Ende April zu benennen. Der Amtsinhaber meldete bereits vor einigen Wochen seine Kandidatur für eine zweite Amtsperiode an.

Die Wahl Die OB-Wahl in Rheinfelden findet am 26. April statt. Die Bewerbungsphase begann am 15. Februar und endet am 30. März. Amtsinhaber Klaus Eberhardt hat in der Nacht zum 15. seine Bewerbung abgegeben. Damit wird er an erster Stelle der Liste stehen. Nach aktuellem Stand können 25.344 Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben.

Im Sommer werden es acht Jahre, dass Klaus Eberhardt an der Spitze von Verwaltung und Gemeinderat steht. Für ihn ist dies nicht die erste Tätigkeit in Verwaltungen, sein gesamtes Berufsleben verbrachte er dort. Der knapp 64-jährige Stadtplaner war in niedersächsisch Orten tätig, bevor er in Weil am Rhein 20 Jahre als Leiter des Stadtbauamtes arbeitete und dann zum Bürgermeister gewählt wurde. In einer kurzen Vorstellung verwies Eberhardt auf die Vielfalt seiner Verantwortung. Besonders hob er die Mitgliedschaft im Kreistag sowie im Regionalrat Hochrhein-Bodensee hervor: „Gerade durch diese über die Stadt hinausgehenden Aufgaben kann ich lokale Erfordernisse besser einordnen.“

Fortschritte

Als markante Ergebnisse während seiner ersten Amtsperiode bewertete er die Fortschritte beim Ausbau der Kinderbetreuung, im Wohnungsbau und bei der Stadtsanierung. So sei das neue Wohngebiet Adelberg zwar in seiner ersten Variante nicht realisierbar gewesen, doch inzwischen sind die Häuser bezogen. „Als sehenswerten Abschluss werden wir nun noch die Adelbergkirche sanieren, den historischen Blickfang auf dem Hang, die Mittel dafür sind eingeplant“, fügte er an. Besonders erfreulich sei für ihn, dass nicht nur in der Kernstadt Neubauen entstanden.

In Herten und Nordschwaben gebe es neue Wohngebiete, in Minseln und Karsau sind sie in der Planung oder Realisierung. Besonders wertvoll sei für ihn bei all diesen Projekten die enge Zusammenarbeit mit den Einwohnern. Von Anfang an habe er das Wohlwollen der Bevölkerung gespürt. Der direkte Austausch mit den Bürgern sei stets besonders fruchtbar, wenn es gilt, unterschiedliche Positionen auszugleichen.

Seine rund 200 Bürgergespräche, die er im Rathaus geführt hat, seien durchaus nicht von gleichen Meinungen geprägt gewesen, aber anhören und erklären führe eben oft zu doch vereinbaren Positionen, sagte er. Dies sei zum Beispiel beim Ausbau der Sportanlagen der Fall gewesen.

Die Industrie

Auch künftig werde die enge Zusammenarbeit mit den Industriebetrieben seine wichtige Aufgabe sein. Das Vertrauen in den Standort sei gewachsen. Industrie und Stadt benötigen beide die enge Partnerschaft, um ihre Ziele umzusetzen, um sich zu ergänzen. Als eines der langfristigsten Vorhaben bewertete Eberhardt die Vereinbarungen zur Nahwärmeversorgung mit Abwärme aus der Industrie. Nicht nur, dass Stadt und Evonik unmittelbaren Nutzen davon haben, dies sei auch die derzeit wohl wichtigste Maßnahme zum Klimaschutz, um nicht Energie zu vergeuden.

Die Mitglieder der SPD-Ortsvereine trugen in der Diskussion sehr lokale Anliegen vor. Uwe Wenk aus Karsau regte eine baldige Verbesserung des Schülerverkehrs aus Riedmatt an, auch sollte das Projekt Bürgerbus vorangebracht werden. Nicht nur generell gelte es, Radwege auszubauen, sondern die Karl-Fürstenberg-Straße sollte eine Radfahrerstraße werden. Süleyman Emre erinnerte daran, dass in der Stadt, oftmals unbemerkt, Altersarmut entstehe, deshalb bleibe die Aufmerksamkeit für soziale Angebote wie etwa den Tafelladen ständige Aufgabe. Eveline Klein, Ortsvorsteherin von Minseln, bedankte sich bei Eberhardt für sei Engagement im Planungsprozess der Autobahn. Zwar sei das Projekt noch nicht abgeschlossen, aber mit seinem konsequenten Eintreten für die Überdeckelung habe er eindeutig Position für die Bürger bezogen.

Die Abstimmung

Karin Paulsen-Zenke, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Kernstadt, bewertete die erste Amtszeit als erfolgreich für die Stadt. Mit 66,5 Prozent habe Eberhardt bei seiner ersten Wahl ein deutliches Ergebnis erzielt, ohne dass er damals bereits Leistungen für die Stadt vollbracht habe. Nun, da eine gute Bilanz zu Buche schlage, sollte das Wahlergebnis noch besser sein. Einstimmig benannten die Vertreter der SPD-Ortsvereine Klaus Eberhardt zum Kandidaten für die OB-Wahl.