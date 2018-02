Rheinfelden Öffentlicher Dienst in Rheinfelden: Viele Stellen unbesetzt

Die Stadtverwaltung Rheinfelden sucht verstärkt nach Mitarbeitern im Öffentlichen Dienst und lockt mit attraktiven Angeboten wie Coaching, Fort- und Weiterbildung und gesundheitlicher Vorsorge.

Wie lassen sich offene Stellen besetzen? Dieses Thema beschäftigt in Zeiten von Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung viele Arbeitgeber. Auch die Stadtverwaltung Rheinfelden. Sie unternimmt einiges, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Personalchef Jörg Höferlin bestätigt auf Anfrage: „Wir suchen momentan sehr viele“. Dass es gerade einige offene Stellen gibt, sieht er aber als „normales Jahresanfangsgeschäft“, zumal im Haushalt allein zehn neue geschaffen wurden für dieses Jahr.

Die Fluktuation bewege sich im normalen Rahmen. Es komme immer mal zu Abwanderungen innerhalb des Hauses, weil Abteilungen gewechselt werden und auch innerhalb des öffentlichen Dienstes im Verlauf einer Karriere oder aus familiären Gründen. Dass das Personalkarussell bei fast 400 Mitarbeitern in den kommunalen Einrichtungen ständig in Bewegung ist, gehört zu den üblichen Erfahrungen.

Auf 18,4 Millionen Euro steigen in diesem Jahr durch Stellenerweiterungen die Personalausgaben, womit auch deutlich wird, dass die Stadt ein wichtiger Arbeitgeber ist. Sie engagiert sich fürs Betriebsklima, Fortbildung, Gesundheitsfürsorge und mehr, um als Arbeitgeber zu punkten. Dennoch wird die Stellenbesetzung gerade in den nächsten Jahren noch vor Herausforderungen stellen.

Das hat mit der Alterspyramide zu tun. Laut Höferlin kommen in den nächsten Jahren etwa 50 Prozent der Mitarbeiter an die Altersgrenze und gehen in den Ruhestand. Wie damit umzugehen ist „wird die Zukunft zeigen“, meint er. Hoffnungen gibt es, dass sich die höhere Zahl der Studierenden an der Verwaltungshochschule in Kehl günstig auswirkt. Grundsätzlich fehle es nicht an Bewerbungen, die guten werden aber weniger. Am schwierigsten lassen sich Stellen in technischen Bereichen (Ingenieure) besetzen und Mitarbeiter im gehobenen Verwaltungsdienst finden, die Leitungsfunktionen übernehmen oder stellvertretende Verantwortung tragen. Die Verwaltung bedient sich auch der Portale im Netz, um auf sich aufmerksam zu machen. Offene Stellen gibt es gerade unter anderem in der Polizeiabteilung bei der stellvertretenden Leitung, im Rechnungsprüfungsamt, im Bäderbetrieb und in der Grundstücksabteilung.

Mit über 168 Stellen in 20 Einrichtungen freut sich die Leitern des Amts für Jugendliche, Familie und Senioren, Cornelia Rösner, dass die Stadt ihren Mitarbeitern auch in den Kindergärten sehr viel rund um den Arbeitsplatz biete. Zwar werden auch aktuell wieder Erzieher und pädagogische Fachkräfte für den „Bienenkorb“ in Karsau und „Kunterbunt“ in Oberrheinfelden gesucht, echte Engpässe, die zum Kompromisslösungen im Betrieb führen, bestehen laut Rösner aber nicht.

Für ein großes Plus hält sie die Leistungen, die über die Bezahlung hinausgehen. Dazu gehöre die regelmäßige Supervision der Mitarbeiter, aber auch in den städtischen Einrichtungen eine einheitliche Dienstkleidung mit dem Logo der Kita und dem Aufdruck der Stadt. Rösner sieht darin einen gelungenen Beitrag für das Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Erzieherinnen müssen außerdem nicht um ihre Privatkleidung laufen außerdem nicht Gefahr, dass ihre Privatkleidung im Umgang mit Kindern Flecken abbekommt. „Außerdem kann man die Mama von den Erzieherinnen unterscheiden“, merkt Rösner humorvoll an. Das Tragen der Dienstkleidung geschieht freiwillig, aber die Mitarbeiter der Einrichtungen machen es nach ihrer Erfahrung alle gerne.

Um Mitarbeiter zu motivieren, bietet die Stadt ein ganzes Paket von Leistungen an. „Wir legen viel Wert darauf, dass sich die Leute wohlfühlen“, hält Rösner deshalb für ein Erfolgskriterium. Auch die Kindergärten der kirchlichen Träger sind über das Trägerkuratorium im Austausch und profitieren davon. „Coaching ist ganz wichtig“ so Rösner, aber auch Fort- und Weiterbildung und das einmal jährliche Inhouseseminar tragen dazu bei. Außerdem komme auch die gesundheitliche Vorsorge gut an.

Ein Obstkorb gehört dazu, Massagen am Arbeitsplatz und ganz neu ein Gesundheitszirkel in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse mhplus. Ein Sportlehrer und Ergonomiecoach kommen in die Kindergärten. Nicht zuletzt wirken die neu gestalteten Kindergärten wie der gerade fertig gestellte Kunterbunt oder der "Bienenkorb" als Bindeglied. Die neuen Materialen, modernen Arbeitsplätze und Besprechungsräume wissen die Mitarbeiter zu schätzen.