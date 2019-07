Unter dem Motto „Gemeinsam im Wettbewerb“ beteiligt sich die Stadt Rheinfelden in diesem Jahr bereits zum dritten Mal an der Aktion „Stadtradeln“. Deutschlandweit nehmen mittlerweile über 100 000 Radelnde an diesem Wettbewerb teil. In Rheinfelden fällt der Startschuss am Samstag, 6. Juli. Dann heißt es drei Wochen lang (bis zum 26. Juli) für den Klimaschutz, die Förderung des Radverkehrs sowie für die eigene Gesundheit in die Pedale zu treten.

Spitzenplatz im Landkreis

Nach der großartigen Leistung aus dem vergangenen Jahr, bei der 331 Personen gemeinsam mehr als 95 000 Kilometer „erradelten“, hat Oberbürgermeister Klaus Eberhardt für dieses Jahr die Zielmarke von 100 000 Kilometern ausgegeben, teilt die Stadtverwaltung mit. „Damit würde sich Rheinfelden einen Spitzenplatz im Landkreis sichern“, wird das Stadtoberhaupt zitiert.

Umsteigen aufs Velo im Alltag

Ziel der Aktion ist es, dass innerhalb des ausgewählten Zeitraumes möglichst viele Bürger möglichst oft radeln. Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ geht es um Spaß beim Fahrradfahren und darum, viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Fahrradkilometer beruflich oder privat zurückgelegt werden. „Die Statistik zeigt, dass in 50 Prozent der Autofahrten weniger als sechs Kilometer Strecke zurückgelegt werden. Genau um diese kleinen Fahrten, die oft nur aus Bequemlichkeit mit dem Auto zurückgelegt werden, geht es“, betont Klimaschutzmanager Frank Phillips.

Hochwertige Sachpreise winken

Mitmachen kann jede Person, die in Rheinfelden lebt oder arbeitet, zur Schule geht oder im Verein ist. Den engagiertesten Kommunen winken eine bundesweite Auszeichnung sowie den Teilnehmern hochwertige Sachpreise. In Rheinfelden werden die Teams mit den meisten aktiven Fahrern und mit den meisten Kilometern pro Fahrer prämiert. Ein Extrapreis von 300 Euro winkt der fahrradaktivsten Schulklasse.

Und so wird‘s gemacht

Die gefahrenen Radkilometer werden in einem Online-Radelkalender auf der Stadtradeln-Homepage oder mit der entsprechenden App eingetragen. Über den aktuellen Stand kann man sich jederzeit auf der Homepage der Stadt informieren. Die Registrierung ist möglich im Internet (www.stadtradeln.de/rheinfelden-baden).