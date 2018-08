von SK

Nach der jüngsten Sitzung des Beirats Kernstadt hatte der Sprecher Gustav Fischer ein Schreiben an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt aufgesetzt. Dieser hat darauf nun geantwortet. „Da in der Einwohnerschaft ein generelles Interesse an diesem Thema auszumachen ist“, leitete Fischer die Schreiben an die Presse.

Gustav Fischer schreibt dem OB

Fischer hatte in seinem Schreiben vom 13. August Eberhardt die Auffassung des Beirats Kernstadt zum Erwerb des Bahnhofsgebäudes mitgeteilt und dabei betont, die ehemalige Bahnstation „Bei Rheinfelden“ müsse als ein Baudenkmal und als eine Sehenswürdigkeit verstanden werden, „welche an die Gründung unserer Stadt erinnert“. Der Bahnhof könne gar als das älteste Gebäude badisch Rheinfeldens gelten. Der Beirat der Kernstadt sei daher der Meinung, dass dieses Ensemble unbedingt als historisches Gebäude erhalten werden müsse. „Dabei sind wir uns sicher, dass ein Ankauf und Erhalt des Gebäudes seitens der Stadt Rheinfelden sowie eine öffentliche Nutzung gewährleistet werden kann“, heißt es weiter. Da das Gebäude im Sanierungsgebiet „Stadtmitte West“ liege, könnten für anstehende Sanierungen Zuschüsse beantragt werden.

Wunsch: Stadt soll Vorkaufsrecht geltend machen

Zudem sei der Beirat der Auffassung, dass durch eine öffentliche und ansprechende Nutzung der südliche Teil des Bahnhofareals belebt werden könne und dadurch auch das angrenzende Quartier aufgewertet werde. Eberhardt hatte zuvor bereits geäußert, dass ein Erwerb der Immobilie durch die Stadt nicht vorgesehen sei. Der Beirat wünscht sich trotzdem, dass dem Gemeinderat die Möglichkeit gegeben werde, darüber zu beschließen, das Vorkaufsrecht der Stadt Rheinfelden geltend zu machen. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt antwortete in einem ebenfalls auf den 13. August datierten Schreiben an Gustav Fischer, das auch in Kopie an die Fraktionsvorsitzenden ging. Der historische Wert des Gebäudes sei unstrittig. Darum stehe der Bahnhof auch unter Denkmalschutz. „Mir sind bislang keinerlei Absichten bekannt, das Gebäude in irgendeiner Form zu ersetzen. Falls in dieser Frage andere Erkenntnisse vorliegen, bitte ich um Mitteilung.“

Auf die künftige Nutzung Einfluss nehmen

Der zur Veräußerung anstehende Grundstücksbereich umfasse im Wesentlichen nur die Grundfläche des Bahnhofes, so dass aus seiner Sicht das Veränderungspotenzial am Gebäude als sehr gering eingestuft werden müsse. Es bestünden Möglichkeiten, auf die künftige Nutzung und Gestaltung des Gebäudes Einfluss zu nehmen. Aufgrund der gegebenen zahlreichen Miet- und Pachtverhältnisse stelle sich nach Auskunft der Deutschen Bahn und des beauftragten Immobilienunternehmens auch eine Wirtschaftlichkeit für einen Erwerber dar. Die Verwaltung führe auch Gespräche mit einem Kaufinteressenten, der alles andere als eine Änderung der Situation herbeiführen wolle, so Eberhardt.

Gebäudemanagement sieht Sanierungsbedarf

Als langjähriger Gemeinderat in Rheinfelden wisse Fischer um die Bedeutung finanzpolitischer Erwägungen der Stadt. In dem Moment, in dem eine weitere Ausgabe eingeplant werden soll, müssten auch Vorschläge für entsprechende Einsparungen gemacht werden. Bei einem öffentlichen Einsatz für den Erwerb des Bahnhofs gehöre auch eine Aussage dazu, welche Projekte von der Prioritätenliste verschoben oder gestrichen werden sollten. Eberhardt: „Ich möchte mir nicht ausmalen, welche Diskussionen entstehen, wenn beim Ausbau des Bildungsbereichs, beim Bau der Feuerwehrzentrale, beim möglichen Ersatz des Hallenbades und bei vielen Modernisierungs- und Sanierungsprojekten im Hoch- und Tiefbau etwaige Kürzungen zugunsten des Erwerbs eines Gebäudes vorgeschlagen werden, dessen eigentliche Funktion nicht die klassische Aufgabe der öffentlichen Hand einer Stadt bildet.“

Gleichzeitig gibt er zu bedenken, dass es mit dem Erwerb eines Gebäudes nicht getan sei. Nach Einschätzung des Gebäudemanagements würden sich mittelfristig erhebliche Sanierungsmaßnahmen beim Gebäude ergeben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein