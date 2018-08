von Horatio Gollin

Es gibt Jobs, in denen Menschen im Sommer besonders gefordert sind. In einer kleinen Serie stellen wir solche vor. Heute: Notfallsanitäter David Herzog. „In den Rettungswagen gibt es mittlerweile Klimaanlagen. Das war früher nicht so“, sagt David Herzog angesichts der langen Hitzeperiode. Die Motorweiterlaufschaltung ermöglicht auch bei abgezogenen Schlüssel, dass das Fahrzeug am Einsatzort weiter gekühlt werden kann, so der 24-Jährige aus Wehr, der im dritten Jahr der Ausbildung zum Notfallsanitäter beim Rheinfelder Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ist. Seine Ausbildung schließt er im September ab und Herzog wird auch weiterhin beim Rettungsdienst in Rheinfelden bleiben.

Ursprünglich kommt Herzog aus St. Blasien. Beim DRK ist er seit viereinhalb Jahren, davon drei in Rheinfelden. Davor war er in Waldshut, wo er ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Rettungsdienst leistete. „Dort hatte ich Gelegenheit bei der Notfallrettung mitzufahren und habe dabei gemerkt, dass es ein Beruf ist, der mir sehr viel Spaß macht und in dem ich gerne arbeiten möchte“, erzählt Herzog. Nebenbei ist er ehrenamtlich in der Feuerwehr in Wehr aktiv und treibt Sport, um sich für die körperlich anstrengende Tätigkeit fit zu halten. „Und ich gehe viel angeln. Das ist ein beruhigender Ausgleich zu dem hektischen Beruf.“

Bei der Hitze ist der Rettungsdienst verstärkt abends im Einsatz, wenn sich Kreislaufprobleme wegen Flüssigkeitsmangels bemerkbar machen. „Die Tagesschichten sind eher ruhiger, aber abends geht es dann los“, so Herzog. Typische Fälle sind auch Personen, die zu lange in der Sonne waren und an einem Sonnenstich mit Kopfschmerzen und Übelkeit leiden. Gefährlicher ist da ein Hitzeschlag, der den ganzen Kreislauf in Mitleidenschaft zieht. „Bei der Hitze sind besonders die Leute gefährdet, die in der prallen Sonne arbeiten müssen.“

Nicht jeder Einsatzort ist direkt erreichbar. Mitunter müssen die Notfallsanitäter ein gutes Stück zurück legen oder über eine Treppe mehrere Stockwerke nach oben laufen. Besonders bei der Hitze wird den Notfallsanitätern dann körperlich viel abverlangt. Die Standardausrüstung für zwei Mann, die immer mitgeführt wird, besteht aus zwei Rucksäcken die zwischen 15 und 20 Kilogramm wiegen. Je nach Fall muss der gleiche Weg erneut gemacht werden, um einen Rollstuhl oder eine Bahre für den Transport zum Auto zu holen. Wenn der Patient zum Auto getragen werden muss, ist das bei hohen Temperaturen besonders anstrengend.

Die Notfallsanitäter tragen im Einsatz vorgeschriebene Dienstuniformen mit langen Hosen und festem Schuhwerk. Wenn es sich zu schützen gilt, schlüpfen sie in flammenfeste Jacken und Helme. „Da ist man dann schon warm eingekleidet, mitunter stundenlang“, sagt Herzog. „Es ist wichtig, dass man sich immer sehr viel zu trinken mit nimmt, damit es einem nicht ausgeht.“ Die Rettungskräfte leisten immerhin Zwölf-Stunden-Schichten und je nach Anzahl der Einsätze kommen sie nicht auf die Wache zurück.

„Ich werde oft gefragt: Wie kann man in so einem Beruf arbeiten kann? Die schlimmen Dinge, die man sieht? Das gehört dazu, ist aber nicht das Typische. Für mich zählt, dass ich die Situation des Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus verbessern kann“, erklärt Herzog. Ein Notfallsanitäter muss sich schnell auf Neues einstellen können, da kein Einsatz dem anderen gleicht, führt er aus. Manchmal können die Notfallsanitäter aber auch schmunzeln. Während seines FSJ war von einem Kind ein Notruf über einen Patienten mit einer Armverletzung abgesetzt worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Patient lediglich das Kuscheltier des Kindes war.

