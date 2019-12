von Ralf H. Dorweiler

Rheinfeldens höchstgelegener Ortsteil startet durch. Nach Jahren in einem „Kommunikationsloch“, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt es nannte, können die Nordschwabener ab sofort mit rasanten Internetgeschwindigkeiten alle anderen auf der Datenautobahn überholen. Am Donnerstag übergab Paul Kempf vom Zweckverband Breitbandversorgung den Bereich Nordschwaben an die Netzbetreiber. „Damit ist Nordschwaben zum Vorzeigeort geworden“, lobte der OB, der sich freute, dass der Ortsteil mit mehr als 90 Prozent Anschlussquote den Spitzenwert im ganzen Landkreis gewinnen konnte.

Auch Paul Kempf war von dieser Quote begeistert. Nordschwaben gehörte mit der Schopfheimer Vorwahl bei der Telekom zum Schopfheimer Netz. Die Telekom konnte offenbar vorher nicht einmal neue Festnetzanschlüsse bereitstellen, wie auch Ortsvorsteher Sven Kuhlmann und seine Vorgängerin Rita Rübsam berichteten.

Kempf sagte: „Uns konnte das egal sein, weil wir ein eigenes Netz gebaut haben.“ Statt über Schopfheim habe man Nordschwaben über Hüsingen angebunden und dafür eine sechs Kilometer lange Zuführung errichtet. Vier Kilometer läuft die Zuleitung auf der Stromleitung. In Nordschwaben wurden insgesamt fünf Kilometer Tiefbau vorgenommen, um von den 120 Haushalten 109 mit einer Glasfaserzuleitung zu versorgen. Insgesamt habe man 25 Kilometer Glasfaser für Nordschwaben im Boden verlegt.

Nach 18 Monaten Bauzeit und Kosten von 1,1 Millionen Euro (davon 400.000 Euro Fördermittel des Landes), zieht sich der Zweckverband nun zum großen Teil zurück. Tatsächlich sind noch ein paar Restarbeiten zu erledigen, aber alle Hausanschlüsse, die bereits bei einem der Anbieter einen Vertrag haben, werden in den kommenden Tagen kontaktiert.

Dann kann das Internet sehr zeitnah „scharfgeschaltet“ werden, wie auch Matthias Müller von der Firma APM informierte. Er erzählte auch von der Mutter, die ihren Kindern zu Weihnachten eine Playstation schenkt. Um die voll nutzen zu können, braucht es eine schnelle Internetleitung. Damit es nach der Bescherung keine langen Gesichter gibt, wurde für Heiligabend um 10 Uhr ein Termin ausgemacht. Dem Spielen über die Festtage dürfte also nichts mehr im Weg stehen.