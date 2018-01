Rheinfelden Nollinger Ausschuss trifft sich künftig regelmäßig

Gremium startet mit einem dicken Themenkatalog ins Jahr. In der nächsten Sitzung am 7. Februar geht es um die Bachpflege.

Dem Nollinger Ausschuss geht die Beratungsarbeit nicht aus. Das Gremium aus drei Gemeinderäten, die in Nollingen zuhause sind und drei sachkundigen Bürgern nimmt sich für 2018 ein dickes Programm vor. Sprecher Rainer Vierbaum (CDU) kann schon zu Jahresbeginn auf einen Themenkatalog verweisen und die Nachricht, dass sich die Mitglieder jetzt regelmäßig immer am ersten Mittwoch eines Monats zur Besprechung treffen. Die offene Basisarbeit ist allen Mitwirkenden wichtig. Vierbaums Erfahrung ist eindeutig, „die Hemmschwelle wird beim Bürger abgebaut“, teilt er als gute Erfahrung im Redaktionsgespräch mit.

Wer ist im Gremium? Vor vier Jahren, nach der Kommunalwahl 2014, hat Vierbaum die Sprecheraufgabe übernommen, zuvor lag sie bei Ignaz Steinegger lange Jahre. Die Stellvertretung hat Karin Paulsen-Zenke (SPD). Drittes Mitglied ist Ralf Glück (FWV). Als Sachkundige im Nollinger Ausschuss wirken mit: Ignaz Steinegger, Margit Jüngerkes und Barbara Biester. Parteienproporz allerdings spiele keine Rolle, heißt es. Vierbaum ist es auch ganz wichtig, dass der Ausschuss, der für die Bildung weiterer Gremien in Warmbach und die Kernstadt eine Vorreiterrolle hat, sachorientiert arbeitet und sich mit Anliegen und der Entwicklung vor der Haustüre auseinandersetzt. Weil damit ein offenes Forum geschaffen wird, ist das Interesse in Nollingen auch ausgeprägt, wie das vergangene Jahr gezeigt hat. Wie wird gearbeitet? Alle Treffen sind öffentlich und informell, sie dienen auch als Projektsitzungen. Das ist immer der Fall, wenn Bürger spezielle Anliegen an Mitglieder herantragen. Grundsätzlich betrachtet der Sprecher die Infrastruktur Nollingens als gut, was aber nicht heißt, dass es keinen Handlungsbedarf gibt. Der Erhalt der dörflichen Strukturen im Ortsbild ist dem Ausschuss wichtig, denn „wir wollen die zukünftige Entwicklung nicht dem Zufall überlassen“, erklärt Vierbaum. Durch Gespräche mit der Stadtverwaltung und Vermittlung glaubt Vierbaum, dass Nollingen im alten Kern jetzt „gut unterwegs“ ist und markante Gebäude unter Schutz durch die Eigentümer wieder Zukunft haben. Der Ausschuss bemüht sich in Einzelfällen, Lösungen möglich zu machen, damit Gebäude nicht verfallen. Dazu gehört auch die lange leerstehende „Sonne“, in der sich wieder etwas tut, was als Fortschritt gilt. „Rendite ist nicht alles, Tradition zählt auch“, sagt Vierbaum und hofft, dass in diesem Sinne auch für das Vogtshaus in der Dorfstraße Chancen einer Nutzung bestehen. Auch die Forderung die alte Uhrenfabrik und das alte Rathaus zu sanieren gehört dazu. Was sind die Themen? Nach einer Begehung im alten Ortskern, wo noch mehrere Dorfbrunnen plätschern, werden die Eigentumsverhältnissen der Brunnenstuben geklärt, damit das Bild so bleibt. Mehr Sicherheit möchte der Ausschuss auch für Radfahrer erreichen. Denkbar erscheint eine sichere Lenkung durch die obere Dorfstraße. Die Arbeitsliste sieht als Richtschnur, die regelmäßig mit der Stadtverwaltung besprochen wird, alle Maßnahmen vor, die die Infrastruktur voranbringen und die Lebensqualität verbessern. Auch eine „angemessene Erweiterung der Wohnbebauung östlich Cranachstraße" trägt der Ausschuss mit. Beim schnelleren Netz allerdings glaubt der Sprecher für Nollingen nicht viel erreichen zu können, da es nicht zu den unterversorgten Gebieten gehört und außerdem die Telekom ihr Breitband weiter ausbaue.

Weil Wasser in Nollingen eine große Rolle spielt, wird sich der Ausschuss in seiner nächsten Sitzung am 7. Februar mit der Bachpflege vertraut machen. Dazu stellt der Leiter der Technischen Dienste, Siegfried von Au, ein Konzept zur praktischen Umsetzung vor, das im Bauamt entwickelt wurde.

Nollinger Ausschuss

Die Mitglieder treffen sich an folgenden Terminen immer am ersten Mittwoch jeden Monats, außer August (Sommerferien) und 3. Oktober (Feiertag) wie folgt: 7. Februar, 7. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 5. September, 7. November und 5. Dezember.

Veranstaltungsort ist der Probenraum der Hebelhalle.

Uhrzeit ist von 19 bis 20 Uhr.

Bürger können Themenvorschläge bei Ausschussmitgliedern einreichen. Informationen gibt es dazu im Schaukasten an der Hebelhalle in Nollingen.