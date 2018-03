Rheinfelden Nollinger Ausschuss sucht nach Gewerbetreibenden

Die Förderung des Breitbandausbaus war Thema beim jüngsten Treffen des Nollinger Ausschusses. Für die Förderung ist ein Nachweis möglichst vieler Gewerbetreibender nötig. Unterschriften dafür sollten bis Ende April eingereicht werden.

Der Nollinger Ausschuss sucht nach Gewerbetreibenden, um die Förderkriterien beim Breitbandausbau zu erfüllen und den Ausbau zu beschleunigen. Mit dem Schwerpunktthema beschäftigten sich die Mitglieder beim Treffen am Mittwoch. Sprecher Rainer Vierbaum verwies darauf, dass Nollingen mit zwei Anbietern vom Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach als gut versorgt eingestuft wird und der Zweckverband den Auftrag habe, zuerst unterversorgte Gebiete an das Glasfasernetz anzuschließen. Zudem wird durch die Telekom in Nollingen Glasfaserkabel bis zu den Verteilerkästen verlegt und das Unternehmen verspricht eine Verbesserung der Leistung auf maximal 50 MBit/pro Sekunde. Laut Vierbaum sollen diese Arbeiten im Mai abgeschlossen sein. Vierbaum ging davon aus, dass es 200 bis 300 Gewerbetreibende oder in Home-Office-Arbeitende braucht, um die Förderkriterien zu erfüllen. „Nur bei großem Interesse haben wir eine Chance einen schnelleren Ausbau durch den Zweckverband zu bekommen“, stellte er fest.

Der Zweckverband hat einen Nachweis für Gewerbetreibende zur Verfügung gestellt, der verteilt wurde. Eine Formulierung zur Bereitschaft für eine erhöhte Leistung erhöhte Entgelte in Höhe von 2000 bis 10 000 Euro zu entrichten, führte kurz zur Verunsicherung, da es hieß, dass nur bei Bestätigung dieser Bereitschaft die Bedarfsmeldung berücksichtigt werde. Der Hinweis, dass die Zustimmung keinen verbindlichen Vertragsabschluss bedeutet, fand sich erst am Ende des Formulars. Vierbaum bat darum, kräftig um Unterschriften zu werben, damit der Ausschuss bis Ende April viele Nachweise sammeln könne.

Der Nachweis für Gewerbetreibende kann per E-Mail (rainer.vierbaum@online.de) angefordert werden.