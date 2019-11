von Petra Wunderle

Bald ist Weihnachtsmarkt. Da lassen sich Geschenke fürs Fest kaufen, es gibt Essen und Trinken, man kann Freunde treffen oder einfach nur über den heimeligen Markt flanieren und schauen, was es so alles gibt und sich dabei noch auf die Adventszeit einstimmen lassen. Der „Minsler Weihnachtsmarkt“ bietet am Samstag, 23. November, ab 16 Uhr, für jeden etwas. Veranstalter sind zum vierten Mal die Freien Wähler Ortsverband Minseln, ihr Weihnachtsmarkt findet auf der Kompostieranlage Lützelschwab in Unter-Minseln statt.

28 Teilnehmer

Der Weihnachtsmarkt ist mit 28 Teilnehmern relativ klein, bedient aber viele Interessen. „Es ist ein Event vom Dorf fürs Dorf und die Teilnehmern sind vorwiegend aus unserer Gemeinde“, hebt Ewald Lützelschwab, der an der Spitze der Freien Wähler Minseln steht und gerne sein Firmenareal für die Veranstaltung zur Verfügung stellt, hervor.

Hinter der Idee Minseler Weihnachtsmarkt auf der Komposti steckt die Tatsache, dass die Freien Wähler den einstigen Weihnachtsmarkt der Dinkelbergschule 2016 übernommen haben. „Damit diese schöne Adventsveranstaltung weiterbesteht, der Weihnachtsmarkt hat sich etabliert bei den Leuten und das wollen wir aufrecht erhalten“, so Lützelschwab. Die Aussteller verteilen sich im Schopf, unterm Vordach und den Pavillons sowie im Freien. Da der Minseler Weihnachtsmarkt bekanntlich auch Menschen aus der Stadt und umliegenden Gemeinden anlockt, ist entlang der Wiesentalstraße ein einseitiges Parken beantragt. Ganz im Zeichen des Umweltbewusstseins schenken die Freien Wähler an ihrem Stand Glühwein und Sekt in Gläsern aus.

Viel Selbstgemachtes

Auf Plastik wird verzichtet. Die Gläser sind mit zwei Euro Pfand versehen, wer will darf den Glasbecher dann auch mit nach Hause nehmen. Insgesamt beteiligen sich bislang 28 nicht kommerzielle Aussteller. Dazu sagt Ewald Lützelschwab: „Es ist noch ein bisschen Platz, wenn wir noch etwas Interessantes an Ständen bekommen, dann nehmen wir das gerne auf. Doppelungen soll es aber möglichst nicht geben. Interessenten können sich bei mir persönlich melden“. Es gibt viel Selbstgemachtes. Es gibt Sekt und Glühwein, Lumumba und nicht alkoholische Getränke. Der Minseler Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 23. November, von 16 Uhr bis 21 Uhr auf der Kompostieranlage Lützelschwab in Unter-Minseln. Kontakt unter der Telefonnummer 07623/54 53.