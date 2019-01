von Ralf H. Dorweiler

656 Interessenten standen am Freitag bei der Städtischen Wohnbaugesellschaft auf der Warteliste für eine der 1906 Wohnungen des größten Vermieters in Rheinfelden. Freie Wohnungen gab es am gleichen Tag keine. Wir fragten bei Wohnbau-Geschäftsführer Markus Schwamm und Steffen Licht, dem neuen Leiter für kaufmännische und technische Objektbetreuung nach, wie die Warteliste funktioniert und wie schwierig sich die Wohnungsvergabe gestalten kann.

Grundmieten von 3,25 bis 10 Euro

Mit Grundmieten von 3,25 bis 10 Euro pro Quadratmeter (Durchschnitt: 6,69 Euro/Quadratmeter) bietet die Wohnbau bezahlbaren Wohnraum an. Im Markt würden mittlerweile durchaus Preise von bis 17 Euro verlangt, so Schwamm. Licht fügt hinzu, dass sich längst nicht mehr nur die „kleinen Leute“ bei der Wohnbau um ein Dach überm Kopf bemühten, sondern auch die Mittelschicht. „Es gibt Ärzte und Professoren auf der Warteliste.“ Die Nachfrage nach Wohnraum ist sehr groß, aktuell besonders gefragt sind erfahrungsgemäß Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen, die meist von einem Single oder einem Paar gesucht werden.

Kontaktdaten und Präferenzen

Die Warteliste ist eigentlich eine Datenbank einer Wohnungsverwaltungssoftware. Wer sich als Interessent bei der Wohnbau meldet, gibt neben seinen Kontaktdaten im Gespräch auch Präferenzen etwa zur Größe und Lage der Wohnung an und teilt mit, was er sich leisten kann.

Das Problem: Geringe Fluktuation

„Das Problem ist die geringe Fluktuationsrate“, sagt Schwamm. Viele Mieter wüssten genau, dass sie auf dem freien Markt deutlich mehr zu bezahlen hätten. Wohnungen würden oft nur wegen des Todes oder des altersbedingten Umzugs eines Mieters frei, seltener wegen einer beruflich bedingten Umorientierung. Bei jungen Paaren könne die Familienplanung dazu führen, dass früher oder später eine größere Wohnung gesucht wird. „Wir haben dadurch kaum Zugriff auf unsere Wohnungen“, erklärt Schwamm. Die ohnehin geringe Fluktuationsrate von 7,1 Prozent mit nur 135 Mieterwechseln im Jahr 2017 wurde 2018 nochmals unterboten (5,5 Prozent Fluktuation, 100 Wohnungswechsel).

Keine Karteileichen in den Datensätzen

Auf der anderen Seite stehen die 656 Interessenten auf der Warteliste. Immer mehr Menschen würden sich melden, weil ihr voriger Mieter ihnen wegen Eigenbedarfs gekündigt habe. Laut Schwamm befinden sich unter den Datensätzen keine Karteileichen. „Wir machen allen Interessenten klar, dass es einen regelmäßigen Kontakt geben muss.“ Hört die Wohnbau zwei Monate nichts von einem Interessenten, wird der Datensatz automatisiert von der Warteliste gelöscht – auch aus Datenschutzgründen. Findet jemand anderweitig eine Wohnung und meldet sich nicht mehr, streicht ihn der Computer.

Auswahl in Mitarbeiterkonferenzen

Wenn trotz der niedrigen Fluktuation eine Wohnung frei wird, ermittelt die Software der Wohnbau ebenso automatisch die Interessenten von der Warteliste, deren Präferenzen mit der der Wohnung zusammenpassen. Ab diesem Zeitpunkt tritt der Computer aber in den Hintergrund. Zwei Mitarbeiter der Wohnbau sind ständig mit der Wohnungsvergabe über die Warteliste beschäftigt. Aus der zur freien Wohnung passenden Liste wählen sie zusammen mit Schwamm, Licht und anderen Mitarbeitern in Konferenzen die Interessenten aus, die für die Wohnung in Frage kommen.

Die Arbeit ist oft belastend

Dabei geht es nicht nur darum, wie lange man schon wartet oder ob man als guter Mieter der Wohnbau bereits bekannt ist. Es wird auch geschaut, ob der Interessent zur Hausgemeinschaft passt. Gleichzeitig spielt eine Rolle, ob der neue Mieter sich in einer Notlage befindet. „Es gibt viele persönliche Schicksale“, erklärt Schwamm. Das mache die Arbeit oft belastend, wenn man jemanden vor sich habe, dem man nicht gleich mit einer Wohnung helfen könne, weil man gerade keine frei hat.

Die von der Wohnbau errichteten Wohnungen in der Goethestraße waren sofort alle vermietet. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

200 neue Wohnungen in der Römerstraße

Das Wohnbau-Projekt zum Bau von 200 neuen Wohnungen in der Römerstraße und die Tatsache, dass man in den kommenden fünf Jahren mindestens 75 Millionen Euro investieren will, werde die Wohnungsnot in Rheinfelden nicht lösen, meint Schwamm. Eine Institution allein das Problem höchstens eindämmen. Die Politik – vor Ort und bundesweit – sei gefordert, unterstützend tätig zu sein. Die Rheinfelder Lokalpolitik tue dies vorbildlich, betont er. Bei Neubauprojekten eine Quote von zu schaffenden Sozialwohnungen zu verlangen, sei ein wichtiger Schritt. Dies helfe, dass Wohnraum bezahlbar bleibt, und sei bei einer Wohnanlage gut für die Sozialstrukturen.