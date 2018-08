von SK

Beim Trottoirfest am vergangenen Wochenende ist es nach Angaben der Polizei zu mehreren Straftaten gekommen. So habe in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mann einen Polizeibeamten beleidigt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll ein weiterer Mann eine Frau sexuell belästigt haben. Der Täter war nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert und habe versucht, die Frau zu küssen.

Ermittlungen wegen sexueller Belästigung laufen. Zudem wurden die Beamten zu zwei Körperverletzungensdelikten gerufen. Bei einem Streit zwischen zwei Personen habe einer der Beteiligten dem anderen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Bei einem weiteren Streit habe eine Person einer anderen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Auch ein Polizist sei geschlagen worden. Ein Mann musste zudem wegen anhaltender Aggressivität in Gewahrsam genommen werden, ein anderer leistete Widerstand gegen die Beamten. Zudem mussten drei Platzverweise ausgesprochen werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein