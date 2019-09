von Ingrid Böhm-Jacob

Die Ferien gehen zu Ende. Am Mittwoch strömen wieder die Schüler in die Schulhäuser zum Unterricht. In einigen hat sich in den vergangenen sechs Wochen baulich einiges bewegt. Dort zeigt sich der Fortschritt in neuen Toiletten, Wärmedämmung und sanierten Fenstern. Aber längst nicht alle 76 gesetzten Baumaßnahmen des Gebäudemanagements sind vollendet. Da ist noch einiges in der Warteschleife. Leiter Erich-Knut Geiger bedauert das: „Wir haben das Geld, aber nicht die Manpower.“

Vierköpfiger Abteilung sind die Hände gebunden

Der Maßnahmenkatalog, der in der Ferienzeit abzuarbeiten war, ist umfangreich. Aber die vierköpfige Abteilung kann nur leisten, was in Abstimmung mit den Nutzern machbar ist und wo die Firmen mitziehen. Mitunter aber gestalten sich die Aufgaben beim genauen Hinsehen, sogar unerwartet anders. Dann heißt es: „Zurück auf los.“

Das größte Projekt beinhaltet eine halbe Million Euro

Das gilt ganz besonders für das Georg-Büchner-Gymnasium. Eine halbe Million Euro beinhaltet das größte Sanierungsprojekt. Aber die Schäden und Probleme, die mit den Arbeiten auftraten, seien in der Größenordnung so nicht handelbar, betont Geiger. Er hätte der Schulleitung lieber Erfolg gemeldet, aber der lässt nun erst einmal auf sich warten.

Gut lachen haben die Goetheschüler: Frisch zum Unterrichtsbeginn steht ein wesentlicher Teil des gewünschten Zauns. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Die Dachsanierung der Fécamphalle und die notwendige Fassadensanierung von Halle und Schule hängen zusammen. Aber laut Geiger wird mehr zu leisten sein als zunächst angenommen. So wie es aussieht, wird nun alles teurer. Vermutlich ist ein externer Planer erforderlich, und die Umsetzung muss neu mit der Schulleitung abgestimmt werden.

Abwasserleitungen sind verstopft – Maßnahme ist gestoppt

Auch die Toilettensanierung lief nicht wie gewünscht. Als begonnen wurde, habe sich gezeigt, dass die Abwasserleitungen weitgehend verstopft sind, so dass der Einbau neuer Toiletten erst mal keinen Sinn habe. Diese Maßnahme wurde somit gestoppt. Und aus dem umgestalteten Schulhof wird zum Unterrichtsstart auch nichts. „Das Gymnasium ist ein schwieriger Fall“, räumt der erfahrene Architekt ein, denn auch beim Brandschutz wird die Stadt wohl 2020 nachrüsten müssen.

Nach den neuen Erkenntnissen stecke der Teufel im Detail. Das heißt, es muss eine neue Zeitachse entwickelt werden, denn der Unterrichtsbetrieb läuft weiter. Mit einer kleinen Erfolgsmeldung kann Geiger aber doch aufwarten: Die barrierefreie Toilette im Erdgeschoss wird fertig, wegen der langen Lieferzeit für die Schiebetür allerdings erst zu den Herbstferien.

In der Gertrud-Luckner-Realschule ist alles im Lot

„Das hat geklappt“, freut sich Geiger mit Blick auf die Gertrud-Luckner-Realschule. Die Sanierung der Toiletten für 75 000 Euro, über die zuletzt auch öffentlich heftig diskutiert wurde, ist erledigt. Und auch für den Serverraum gibt es jetzt eine Klimaanlage, damit die Geräte funktionieren. Das hat 1000 Euro gekostet. Geiger kündigt außerdem an, dass die Flurtüren für mehr Brandschutz im letzten Quartal erneuert sein werden.

Einzäunung für die Grundschule ist pünktlich fertig

Die Schüler der größten Grundschule in der Stadt erhalten zumindest pünktlich zu Unterrichtsbeginn eine stabile Teileinzäunung zur Straße hin, mit dem das Schulgelände geschützt wird. 22 000 Euro hat die Maßnahme gekostet. Nicht geschafft wurde aber, die Heizleitungen zu dämmen. Die 75 000-Euro-Maßnahme musste krankheitsbedingt verschoben werden und wird in Absprache mit der Schulleitung neu terminiert.

In Herten kommt man gut voran

Dass die Gesamtmaßnahme mit einem Volumen von 1,3 Millionen Euro in Herten nicht in sechs Wochen abgeleistet ist, davon gehe niemand aus, merkt Geiger an. Aber man sei gut vorangekommen, stellt er nicht unzufrieden fest, weil keine großen Hindernisse aufgetreten seien. Der Heizraum im Rohbau stehe, und die technische Anlage wird eingebaut.

Hier geht Geiger von einem planmäßigen Verlauf auch über die Herbstferien aus, wobei die Nutzung der Schulräume ständig neu mit der Schulleitung abzustimmen sei. Der Umbau der Mensa für die Ganztagsschule soll Ende Oktober mit einer mobilen Trennwand abschließen und der Außenbereich noch im September fertig werden. Damit wären dann rund 350 000 eingesetzt.

Sanierter Musiksaal in der Schillerschule

Die Schüler der Gemeinschaftsschule (Schillerschule) kommen nach den Ferien in einen frisch sanierten Musiksaal im Dachgeschoss. Neue Bodenbeläge, Wände und Decken wurden für 50 000 Euro verbaut, nachdem die naturwissenschaftlichen Räume künftig in einen Zusatzbau verlagert werden sollen. Ebenfalls 50 000 Euro hat die neue Sanitäranlage in der Turnhalle gekostet. Dort wurden für den Sport auch die Duschen und Umkleiden erneuert.